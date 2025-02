W takich luksusach żyje Taylor Swift! Rezydencje zapierają dech w piersiach

Lista domów i mieszkań należących do Taylor Swift przyprawia o zawrót głowy. Gwiazda kupuje je raz po raz!

Taylor Swift ma doprawdy bajkowe życie! Niczym księżniczka żyje w istnych pałacach, a gdy jej przyjdzie ochota, to w luksusowym apartamencie w Nowym Jorku... "Daily Mail" sporządził zestawienie rezydencji sławnej piosenki, której majątek szacowany jest na 1,6 miliarda dolarów. To nie tylko pieniądze na koncie, ale i kolekcja prestiżowych nieruchomości. Jakie domy i apartamenty nabyła Taylor Swift i ile kosztują? Pierwszą nieruchomość, trzypokojowy penthouse w Nashville, kupiła jeszcze jako 19-latka w 2009 roku za 1,99 miliona dolarów. Obecnie ma jeszcze swoje własne siedziby w Nowym Jorku, Kalifornii i kolejny dom w Tennessee. W 2013 roku wydała 17,75 miliona dolarów na posiadłość nad oceanem w Rhode Island, a teraz chce wydać niemal dwa miliony na rozbudowę tego domu. To jednak nie wszystko, bo podobno gwiazda planuje też zakup domu w Kansas City w stanie Missouri. A przecież ma jeszcze nieruchomości warte w sumie 50 milionów dolarów w Nowym Jorku, w tym trzy mieszkania i dom za 18 milionów, odkąd w 2014 roku kupiła dwa penthousy w dzielnicy Tribeca za około 20 milionów dolarów. Do tego w 2011 roku kupiła rezydencję w dzielnicy Northumberland Estate w Nashville za 2,5 miliona dolarów. Ciekawe, jak często odwiedza te wszystkie domy przy tak napiętym grafiku?

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

