Szok! Kate Moss ma siostrę bliźniaczkę? Podobieństwo jest wstrząsające

Znaleziono kobietę, która jest niemalże kopią Kate Moss. Denise Ohnona też pochodzi z Wielkiej Brytanii i wygląda kubek w kubek jak legendarna gwiazda

50-letnia dziś Kate Moss to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych modelek w dziejach. Bardzo trudno byłoby ją podrobić lub upodobnić się do niej! Ale czy na pewno jest to wykluczone?... Niekoniecznie, bo niedawno świat mody dokonał pewnego szokującego odkrycia! Znaleziono kobietę, która jest niemalże kopią Kate Moss. Denise Ohnona (43 l.) też pochodzi z Wielkiej Brytanii i wygląda kubek w kubek jak legendarna gwiazda wybiegów. W końcu dostrzegła ją branża mody i Denise wystąpiła na pokazie Marine Serre podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Ale historia życia 43-latki jest dramatyczna. Jak opowiadała Denise w wywiadzie dla BBC, jako młoda dziewczyna miała poważny wypadek samochodowy, po którym jej twarz została zmasakrowana. Rekonwalescencja i gojenie się ran trwało długo. Gdy ludzie zauważali jej podobieństwo do Kate Moss, Denise w końcu złapała wiatr w żagle. "Przez cały czas jestem proszona o pozowanie do selfie w nocnych klubach i supermarketach" - śmieje się Ohnona. Ale jak podkreśla, nie czuje się piękną top modelką i jej zdaniem oryginalna Kate nie ma sobie równych!

Kate Moss. Kariera, dzieci, mąż, rozwód

Kate Moss zaczęła karierę w 1988 roku, kiedy przedstawicielka agencji modelek przypadkiem wypatrzyła ją na lotnisku. Wkrótce nastoletnia Kate wystąpiła na okładkach „The Face”, „Vogue”, „Harper Collins”. Została modelką Calvina Kleina, pracowała też m.in. dla Dolce & Gabbana, Versace, L’Oreal. Ma 20-letnią córkę Lilę Grace ze związku z dziennikarzem Jeffersonem Hackiem. 1 lipca 2011 wyszła za Jamiego Hince’a, wokalistę zespołu The Kills, rozwiedli się po pięciu latach. Była też związana Johnnym Deppem i Petem Doherty.

‘My whole face was open’: ‘Fake’ Kate Moss model Denise Ohnona reveals she was ‘mentally traumatised’ by horrific bus crash aged 18 that ‘held her back for years’ before she shot to fame on Paris Fashion Week catwalk #TraumaVictories #TraumaStories… https://t.co/TkYMPi9mcC— Cassandra Hilliard (@CassandraHELN) March 7, 2024

