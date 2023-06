Szok! Książę Harry szukał kontaktu z Putinem. Trudno uwierzyć, o czym chciał rozmawiać

Putin miał uciec z Moskwy do swojej rezydencji. "Ma salon piękności, restaurację, kasyno"

Aż trudno uwierzyć, że tak różne tematy jak plotki o brytyjskiej rodzinie królewskiej i Władimir Putin mogą zostać w jakikolwiek sposób połączone. Ale według Bloomberga tak właśnie się stało - za sprawą księcia Harry'ego. Pisząc o tej sprawie, Bloomberg powołuje się na anonimowe źródła zbliżone do producentów podcastów. Nietrudno zgadnąć, że są wśród nich także szychy ze Spotify. Przypomnijmy - parę dni temu oficjalnie potwierdzono, że opiewająca na 20 milionów dolarów umowa, jaką książę Harry i Meghan Markle podpisali trzy lata temu ze Spotify, została rozwiązana "za porozumieniem stron". Według Wall Street Journal nieoficjalny powód to dostarczenie zdecydowanie zbyt małej ilości materiału przez Meghan Markle. Harry miał także robić swoje solowe podcasty, ale ostatecznie nic nie zrobił. Ale plany miał dalekosiężne - i mocno niestosowne.

Książę Harry chciał pogadać z Putinem o jego dzieciństwie. Marzył też o rozmowach z Trumpem i papieżem

Według Bloomberga książę Harry usilnie proponował producentom różnych podcastów stworzenie serii audycji na temat traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa. Chciał, by jego rozmówcami zostali... Władimir Putin i Donald Trump. Politycy mieli według planów księcia opowiedzieć, co w ich dzieciństwie sprawiło, że stali się tacy, jacy są. Mierzący wysoko uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej planował też wywiad z papieżem Franciszkiem, tym razem o religii. Najwyraźniej Harry nie widział nic niestosownego w dyskusjach z Putinem przy kawce, a do tego był przekonany, że rosyjski dyktator znajdzie czas i chęci na tego rodzaju rozmowy...

