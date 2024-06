Koniec szczytu pokojowego w Szwajcarii. "Nie ma triumfu Kijowa"

Szczyt pokojowy w Szwajcarii to wielki sukces Ukrainy? Wołodymyr Zełenski uważa, że tak, nie wszyscy się z nim zgadzają

Przywódcy 90 państw świata dyskutowali w szwajcarskim Buergenstock na temat wojny na Ukrainie, szczyt w Szwajcarii zakończył się wczoraj, 16 czerwca. Czy Ukraina może być zadowolona z ustaleń spotkania? To „wielki sukces Ukrainy i wszystkich partnerów” - ocenił Wołodymyr Zełenski. "Nie można jednak mówić o pełnym triumfie Kijowa" – ocenił ukraiński politolog Jewhen Mahda w rozmowie z PAP. "Tego szczytu nie można ocenić jednoznacznie. To, że udało się na nim zgromadzić blisko 100 uczestników, jest oczywistym plusem. To, że w komunikacie końcowym znalazły się jedynie trzy punkty formuły pokojowej Zełenskiego, nie pozwala na mówienie o triumfie Kijowa" – powiedział Mahda. „Moim zdaniem największym pozytywem szczytu jest to, że zgromadził przedstawicieli różnych stanowisk w sprawie wojny w Ukrainie. (...). A sugestia Wołodymyra Zełenskiego, że kolejny szczyt mógłby się odbyć przed końcem bieżącego roku i to z udziałem Rosji... Cóż, myślę, że była bardzo odważna” – ocenił politolog.

Szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy w Szwajcarii. Co ogłosili po jego zakończeniu światowi przywódcy?

W porozumieniu końcowym po szczycie w Szwajcarii podniesiono kwestie broni jądrowej, jeńców czy bezpieczeństwa żywnościowego. "W szczególności potwierdzamy nasze zobowiązanie do powstrzymania się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa" - głosi fragment porozumienia, które podpisali niemal wszyscy uczestnicy szczytu. Nie podpisały go Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Rosja nie była zaproszona na szczyt, a Chiny w związku z tym odmówiły przyjazdu.

Groźby związane z bronią jądrową uznano za "niedopuszczalne"

Uczestnicy szczytu uzgodnili, że kontrola nad elektrowniami jądrowymi na Ukrainie musi być pod kontrolą Ukrainy. "Każde wykorzystanie energii jądrowej i instalacji jądrowych musi być bezpieczne, strzeżone i przyjazne dla środowiska. Ukraińskie elektrownie i instalacje jądrowe, w tym Zaporoska Elektrownia Jądrowa, muszą działać bezpiecznie i pewnie pod pełną suwerenną kontrolą Ukrainy, zgodnie z zasadami MAEA i pod jej nadzorem". Co do broni jądrowej, uznano związane z nią groźby za "niedopuszczalne". Podkreślono rolę bezpiecznej żeglugi statków handlowych. "Bezpieczeństwo żywnościowe nie może być w żaden sposób zagrożone. Ukraińskie produkty rolne powinny być bezpiecznie i swobodnie dostarczane zainteresowanym krajom trzecim". Mówiono o tym, że musi dojść do całkowitej wymiany jeńców i oddania Ukrainie uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci.

W następnym szczycie weźmie udział Rosja? "Wierzymy, że osiągnięcie pokoju wymaga zaangażowania i dialogu między wszystkimi stronami"

Końcowe postanowienia szczytu otwierają drogę do udziału Rosji w kolejnych spotkaniach: "Wierzymy, że osiągnięcie pokoju wymaga zaangażowania i dialogu między wszystkimi stronami. Dlatego też postanowiliśmy podjąć w przyszłości konkretne kroki w wyżej wymienionych obszarach, przy dalszym zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich stron. Karta Narodów Zjednoczonych, w tym zasady poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw, może i będzie służyć jako podstawa do osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie".

Sonda Czy Ukraina powinna zmienić swoje wymagania ws. negocjacji z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

This weekend, I joined leaders from around the world in Switzerland to stand with Ukraine — to stand for democracy and for peace.Our message to the Ukrainian people, who have shown unbelievable strength in the face of war: we’re with you until victory. #PeaceforUkraine pic.twitter.com/oyLFqLyCC7— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 17, 2024

Polish President Andrzej Duda with an excellent speech at Ukraine's Peace Summit in Switzerland.“Russia, called the ‘prison of nations,’ is home to 200+ ethnic groups, most acquired through colonial methods. Unlike European powers, Russia never decolonized and remains the… pic.twitter.com/wwwIEkTyWT— Clare Fella (@clarenafo) June 15, 2024

Dozens of countries agreed to support Ukraine's sovereignty at a two-day peace summit in Switzerland, but China and Russia were absent. pic.twitter.com/JWRtATVW2M— The Project (@theprojecttv) June 17, 2024

Arcytrudny quiz geograficzny. Czy rozpoznasz te flagi? Pytanie 1 z 15 Jakiego kraju jest to flaga? Mołdawii Armenii Rumunii Dalej