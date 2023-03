Szok! Leonardo DiCaprio widziany z 36-latką. Gwiazdor porzucił nastolatki?

Leonardo DiCaprio spotyka się z 36-latką?! Madalina Diana Ghenea to gwiazda filmu "Dom Gucci"

Toż to szok i niedowierzanie! Leonardo DiCaprio (49 l.) jest łączony z... 36-latką. Dopiero co głośno było o tym, że gwiazdor "Titanica" wybiera coraz młodsze partnerki. Romans z 19-letnią Eden Polani wywołał nawet w USA oburzenie. Najwyraźniej Leo wziął sobie te uwagi do serca i postanowił pokazać wszystkim, że nie gardzi romansowaniem z paniami w wieku nieco bardziej zbliżonym do własnego. Ale pozostał w tym sobą, bo je także zmienia jak rękawiczki. Dosłownie wczoraj pisaliśmy, że znów widywany jest z Gigi Hadid (28 l.), z którą rozstał się dwa tygodnie temu i którą zdążył już kilkukrotnie wymienić na młodszy model. Teraz także Gigi poszła w odstawkę. A wybór Leonardo zaszokował fanów.

Madalina Diana Ghenea widziana z Leonardo DiCaprio. Kim jest? W jakim filmie grała?

Leo bawił się w klubie z... 36-latką! Jak na gusta aktora to wiek sędziwy. W dodatku Madalina Diana Ghenea nie jest nową zdobyczą gwiazdora. Para spotykała się już kilkanaście lat temu. Teraz rumuńska aktorka i modelka, znana między innymi z filmu Dom Gucci, spotkała się z DiCaprio w klubie w Mediolanie, gdzie odbywa się obecnie Fashion Week. "On chce porzucić reputację uwodziciela młodziutkich kobiet" - komentuje "Daily Mail", sugerując, że to wszystko może być tylko "ustawka" mająca na celu uciszenie złośliwych komentarzy o szalonym życiu największego hollywoodzkiego playboya.

Leonardo DiCaprio and his ex Madalina Ghenea party at same nightclub. I wonder how he got there? Another climate hypocrite. https://t.co/UTDc3u8OOe via https://t.co/aFYE9bR0np— Nitroman Bring back B4🇬🇧🇨🇦🇺🇲🇦🇺🇳🇿🇮🇱 (@Nitromanuk) February 26, 2023

