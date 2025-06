Szok! Niedźwiedź szaleje na lotnisku. Odwoływane loty

Niedźwiedź kontra samoloty! Na lotnisku w japońskiej prefekturze Yamagata dochodzi do dantejskich scen. Jak podaje "The Guardian", czarny niedźwiedź kolejny raz wtargnął na pas startowy, skutecznie paraliżując ruch lotniczy i zmuszając port lotniczy do odwołania kilkunastu połączeń. Pomimo prób przepędzenia zwierzęcia, sytuacja się powtarza. Uparty misiek wraca!

i Autor: X/NNN