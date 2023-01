Ma 47 lat, a od dziesięciu jest mężem "Kobiety Demon". Para od czterech lat robi wszystko, by wyglądać jak postacie z piekła rodem. Michel Praddo z Praia Grande w Brazylii ma za sobą już około 60 modyfikacji ciała. Jak przypomina "Mirror", obejmują one między innymi usunięcie uszu i przekształcenie jednej z dłoni w "pazur". Praddo zrobił to w ubiegłym roku: postanowił zszyć ze sobą palce, by zmienić dłoń w złowieszczy szpon.

"Człowiek szatan": "Chcę, żeby moja twarz przypominała czaszkę"

Na tym nie koniec. "Człowiek diabeł" ma też zaostrzone dolne kły, wytatuowane 80 proc. ciała i powiększone dziurki w nosie. "W przedostatni weekend roku umieściłem jeszcze w głowie ponad 10 silikonowych implantów, niektóre z nich pod oczami, aby moja twarz wyglądała bardziej jak czaszka" - opowiada z dumą. Teraz ma zamiar wpisać się na dobre w historię świata.

Ludzki diabeł z rekordem Guinnessa? "To moje marzenie"

Lokalnym mediom wyjawił, że został zaproszony do wzięcia udziału we włoskim programie telewizyjnym, w którym będzie walczyć o pobicie rekordu Guinnessa jako osoba z największą liczbą modyfikacji głowy. "Guinness to jedno z moich marzeń. Ten program telewizyjny może otworzyć mi do tego drzwi" - komentuje. Jak wam się podoba?

