Szok! Kokainowe opary unoszą się w stolicy! "Rosnąca zawartość w powietrzu"

Naukowcy w szoku. Coraz więcej kokainy unosi się w Rzymie. Można mówić o lawinowym wzroście zawartości w powietrzu, wszyscy to wdychają!

Uwaga turyści wybierający się do Rzymu czy Watykanu! Naukowcy ujawnili właśnie niewiarygodne wyniki swoich badań. Choć trudno w to wszystko uwierzyć, to nie jest żaden żart, tylko opinia ekspertów z poważnego Komitetu Badań Naukowych! Włoscy badacze przeanalizowali skład powietrza w swojej stolicy i doszli do szokujących wniosków. Wśród obecnych w Rzymie zanieczyszczeń są nie tylko dymy z kominów czy spaliny, ale też... narkotyczne opary. Naukowcy nie mają wątpliwości - w powietrzu jest coraz więcej... kokainy. O sprawie napisał dziennik „Il Messaggero”. Z naukowych obliczeń wynika, że w ciągu dziesięciu ostatnich lat zawartość kokainy w rzymskim powietrzu wzrosła o 60 procent!

Nie tylko kokaina, ale i kannabinoidy. Wszystko przez dilerów na ulicach

To w dodatku jest wierzchołek góry lodowej. W powietrzu nad Rzymem unosi się nie tylko biały proszek, ale też opary kannabinoidów, czyli substancji pochodzących z konopi indyjskich. Wygląda na to, że to właśnie są najbardziej popularne środki odurzające na rzymskich ulicach, przynajmniej w dzielnicy Cinecitta, gdzie wykonano badania. „Te wyniki mnie nie dziwią” - powiedziała dla „Il Messaggero” adwokat Tiziana Siano, wskazując na narastający problem handlu narkotykami jako na powód zawartości nielegalnych środków w powietrzu.

