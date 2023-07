i Autor: shuterstock

Wakacyjny szok!

Inwazja rekinów na kokainie! Odurzone drapieżniki szaleją w morzu!

Zofia Dąbrowska | PAP

Co się dzieje w Morzu Karaibskim?! Naukowcy biją już na alarm, bo zaczyna się tam inwazja rekinów narkomanów. To nie jest żart, tylko oficjalne ustalenia wybitnych amerykańskich biologów Toma Hirda i Tracy Fanary. Rekiny odurzają się kokainą, a potem wykonują "nieskoordynowane ruchy". Czym to się skończy?!