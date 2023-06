Rekin pożarł turystę w Egipcie. Makabryczne odkrycie w ciele bestii. WIDEO

Rekin pożarł turystę na oczach plażowiczów w Hurghadzie. Wstrząsające nowe fakty

To mrożące krew w żyłach wideo widziały już miliony internautów na całym świecie. Kilka dni temu w popularnym egipskim kurorcie, na oczach setek plażowiczów rozegrały się sceny niczym z filmu "Szczęki". Władimir Popow (+23 l.) kąpał się w Hurghadzie, gdy nagle plażowicze usłyszeli przerażające krzyki, a potem zobaczyli charakterystyczną sylwetkę atakującego rekina! "Tato, ocal mnie!" - krzyczał przerażony turysta. Ale wszystko rozegrało się w ciągu sekund. Rekin wciągnął mężczyznę pod wodę i rozszarpał go, a potem pożarł jego szczątki. Wszystko zostało sfilmowane przez przypadkowego świadka zdarzenia, a film trafił do mediów społecznościowych. Teraz ujawniono nowe fakty w tej przerażającej sprawie.

Szczątki ludzkie w brzuchu rekina z Egiptu. Naukowcy zbadają ciało zwierza

Otóż rekin, który zabił rosyjskiego turystę, został wyłowiony i zabity. Potem zaczęto badać jego szczątki, tak by ustalić, dlaczego właściwie zaatakował, skoro na co dzień w Hurghadzie kąpią się całe rodziny i niemal nigdy nie dochodzi tam do tego rodzaju scen. To jest jeszcze ustalane przez naukowców, jednak bardzo szybko dokonano innego, makabrycznego odkrycia. W ciele bestii znaleziono szczątki 23-latka, pożartego przez rekina żywcem. Dla tego drapieżnika zjedzenie dorosłego człowieka to niewielka przekąska!

The remains of a Russian tourist, who was attacked and devoured by a shark near an Egyptian resort, were recovered from inside the predator's belly#Hurghada #TigerShark #Egypt https://t.co/Y11qX6uWHR— IndiaToday (@IndiaToday) June 14, 2023

recent shark shark in egypt pic.twitter.com/xvO0xIGJNn— clips that go hard (@clipsthatgohard) June 8, 2023

Yesterday, a viral Twitter video showed a shark attack on a 23 year old Russian man vacationing in Egypt, near the Elysees Dream Beach Hotel, a popular resort.Today, the shark was captured and brought to land following his death. https://t.co/TxAY755BpP— DramaAlert (@DramaAlert) June 9, 2023

