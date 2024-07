Szok w Danii! Królowa potrącona przez skuter na ulicy! "Upadła na ziemię"

Królowa Danii Maria została potrącona przez skuter podczas wizyty na Grenlandii! Upadła na ziemię

Szokujący wypadek na Grenlandii! Choć trudno w to uwierzyć, doszło tam do... potrącenia królowej przez skuter. Królowa Danii Maria (52 l.) z królem Fryderykiem X (56 l.) i dwójką dzieci, księciem Vincentem i księżną Józefiną, przylecieli z wizytą do miasta Nuuk, stolicy Grenlandii, która jest terytorium zależnym Danii. Odwiedzali wiele miejsc, na ulicy witali się z mieszkańcami, stojąc w tłumie. Choć byli otoczeni przez ochronę, doszło do nieprawdopodobnego incydentu. W pewnym momencie nadjechał starszy mężczyzna na skuterze i... potrącił królową. Maria krzyknęła i upadła na ziemię, co zostało uwiecznione na filmie zamieszczonym potem przez portale informacyjne i media społecznościowe.

Skuterzysta miał zamiar wyciągnąć rękę w stronę królowej, ale zamiast tego nacisnął gaz

Jak to się skończyło? Ochroniarze zatrzymali skuterzystę, a królowa pozbierała się z chodnika. Szczęśliwym trafem nic poważnego jej się nie stało. Mężczyzna na skuterze był równie przerażony i zaskoczony. Jak powiedział policji i ochronie monarchini, sam "nie wiedział, co się dzieje", bo miał zamiar wyciągnąć rękę w stronę królowej, ale zamiast tego nacisnął gaz. Jego tłumaczenia zostały uznane za wiarygodne i uznano cały incydent za przypadkowy. Królowa kontynuowała wizytę niby nigdy nic, ale była wyraźnie wystraszona całą sytuacją. Maria jest królową Danii od stycznia tego roku.

QUEEN MARY OF DENMARK HIT BY A SCOOTER A scooter that was riding in the middle of the crowd crashed into her from behind, hitting her legs and causing her to lose her balance. pic.twitter.com/oLN0SfRZ3b— Tribu Caldea (@tribucaldea) July 7, 2024

