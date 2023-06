Szokujące dane o rosyjskich żołnierzach! "48 centymetrów"

Książę Harry wyrzucony z Ameryki?! To może się stać już jutro

Bitwa o Bachmut to najdłuższa i najbardziej wyniszczająca walka o miasto od początku wojny na Ukrainie. Znajdująca się w Donbasie miejscowość stała się scenerią wielkiego starcia armii ukraińskiej i rosyjskich wojsk. Na temat rosyjskich strat podawano rozmaite dane. Joe Biden mówił nawet o 100 tysiącach zabitych, teraz brytyjskie ministerstwo obrony podaje liczbę 60 tysięcy od maja 2022 roku. Informacje z tym związane udostępnił na Twitterze opozycjonista Michaił Chodorkowski. Pokazują one szokującą skalę strat rosyjskich i bezwzględną taktykę dowódców oraz samego Putina, bez skrupułów wysyłających wielkie masy ludzi na pewną śmierć. Jaka jest cena jednego takiego życia w Bachmucie? Jak wyliczyli Brytyjczycy, Rosjanie posunęli się w Bachmucie o 29 kilometrów, a skoro zginęło ich tam 60 tysięcy, to na zdobycie każdego odcinka długości 48 centymetrów przypada jeden zabity lub ranny Rosjanin.

W Bachmucie został 1 procent mieszkańców. Miasto niemal przestało istnieć

Bachmut przed wojną był kwitnącym miastem liczącym 70 tysięcy mieszkańców. Obecnie pozostało ich tam jedynie 1 proc. Miejscowość jest zamieniona w dymiące ruiny, nia ma dostępu do wody, prądu ani ogrzewania. Trwają walki. Tymczasem ukraiński sztab podał, że Rosjanie atakują bez skutku w kierunku miejscowości Iwaniwske pod Bachmutem oraz pod Marjinką, w innym rejonie obwodu donieckiego. "Na kierunku Bachmutu wróg prowadzi działania ofensywne w kierunku Iwaniwskego, ale bez skutku" - podał sztab w komunikacie na Facebooku.

A leaked letter from the Russian Finance Ministry says that as of 28.8., 361.4 billion rubles have been paid to the families of the deceasedFor each fallen soldier,it's 7.4 million rubles‼️ In total,this gives 48,759 confirmed deadMissing and DPR + LLR soldiers are not counted pic.twitter.com/QCEuXOMFrG— Mikhail Khodorkovsky (@mbk_center) September 9, 2022

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days. But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded. Ukraine fights on.pic.twitter.com/6HZMIsi5Os— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2023

