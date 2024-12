Szokujące informacje o zamachu w Magdeburgu! Sprawca to 50-letni psychiatra

Sprawca zamachu na jarmark w Magdeburgu to 50-letni lekarz psychiatra. Nie żyje 5 osób, w tym 9-latek, ponad 200 rannych

Kolejne doniesienia na temat tragicznego zamachu w Niemczech! 20 grudnia o godzinie 19. mężczyzna wjechał tam samochodem w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Zginęło 5 osób, w tym 9-letni chłopiec, ponad 200 zostało rannych, a wiele z nich ma poważne obrażenia i walczy o życie. Co kierowało 50-latkiem? Kim jest ten mężczyzna? Czy to kolejny szaleniec, którego poddano praniu mózgu i wmówiono, że Bóg oczekuje od niego masowych mordów na "niewiernych"? A może ktoś opłacony przez obce służby? Na razie wiadomo, iż zatrzymany przez policję krótko po zamachu sprawca to Taleb Abdul Dżawad. 50-letni dziś Saudyjczyk przyjechał do Niemiec w 2006 roku. Informacje przekazywane przez niemieckie media na temat tego, czym zajmował się ten człowiek, mogą mocno zaskoczyć. Otóż według tych źródeł 50-latek jest praktykującym lekarzem, a jego specjalność to... psychiatria i psychoterapia. Pracował w w Bernburgu, kilkadziesiąt kilometrów od Magdeburga.

Prokurator poinformował, że motywem zbrodni mogło być przekonanie o złym traktowaniu uchodźców z Arabii Saudyjskiej

Inny zaskakujący fakt to poparcie, jakiego przynajmniej w deklaracjach udzielał Taleb Abdul Dżawad antyimigranckiej partii AfD. Już w 2013 roku zwrócił na siebie uwagę policji, jak pisze Der Spiegel, mężczyzna został wtedy nawet skazany za „zakłócanie spokoju publicznego poprzez groźby popełnienia przestępstw”. Mimo to cztery lata później pozytywnie rozpatrzono wniosek Taleba Abdula Dżawada o azyl. Główny prokurator Magdeburga Horst Walter Nopens poinformował, że motywem zbrodni mogło być przekonanie 50-latka o złym traktowaniu uchodźców z Arabii Saudyjskiej przez Niemcy. To ma wyjaśnić śledztwo. Saudyjczyk został aresztowany krótko po zamachu. Będzie sądzony pod zarzutem pięciokrotnego zabójstwa, usiłowania zabójstwa i uszkodzenia ciała. Na miejscu tragedii zbierają się ludzie, palą znicze i składają kwiaty.

🇩🇪 A photo of the 9-year-old boy killed in the German Christmas market has been released.He was murdered by a Saudi Arabian man who made threatened to slaughter and murder Germans multiple times.Security services failed to even monitor him despite numerous warnings. pic.twitter.com/MfLrsR0NQN— Remix News & Views (@RMXnews) December 21, 2024

⚡️One of the victims who died in the Christmas market crash was a child, now close to 70 confirmed injuries - MDRThe death toll expected to rise.#Germany pic.twitter.com/bJyN0Kjgfx— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) December 20, 2024

