Szokujące oskarżenia wobec księżnej! "Jest jak demon"

Kolejne wyznania byłych pracowników Meghan Markle szokują. Jedna z osób porównała Meghan Markle do... demona

Meghan Markle od lat nie ma dobrej prasy, ale teraz ilość negatywnych doniesień na temat księżnej Sussexu może zaskakiwać. Kolejne osoby opowiadają amerykańskim mediom o tym, co przeżyły jako byli pracownicy żony księcia Harry'ego. Podczas gdy nikt nie mówi złego słowa o Harrym, to Meghan jest przedstawiana w jak najgorszym świetle. Teraz trzy osoby opowiedziały anonimowo dla "Daily Beast" o swoich doświadczeniach z księżną Sussexu z czasów, gdy była jeszcze narzeczoną księcia Harry'ego i szykowała się na książęcy ślub. Ci ludzie niekiedy nie szczędzili mocnych słów! Jedna z osób porównała Meghan Markle do... demona.

"Zawsze uważałam ją za klasyczną narcyzkę. Była urocza, gdy wszystko szło po jej myśli, ale demonem, gdy tak nie było”

Jeden z byłych pracowników dworu powiedział, że „był świadkiem, jak ludzie byli osobiście albo przez telefon przez nią przeżuwani, tak że „czuli się jak g...”, jednocześnie zaznaczając, iż mimo wszystko uważa opowieści o mobbingowaniu ludzi przez Meghan za wyolbrzymione. Ale była asystentka Markle powiedziała: "Zawsze uważałam ją za klasyczną narcyzkę. Była urocza, gdy wszystko szło po jej myśli, ale demonem, gdy tak nie było”. Trzecie źródło powiedziało Daily Beast, że pewna florystka została „skrzyczana przez telefon” po opublikowaniu przez prasę szczegółów dotyczących pewnego bukietu, bez ujawniania, że chodzi o bukiet dla Meghan. Podobno wtedy pracownicy tego zakładu florystycznego „przysięgli, że nigdy więcej z nie będą nią pracować, pomimo prestiżu posiadania jej jako klientki”.

"Harry jest bardzo, bardzo czarującą osobą — wcale nie zadziera nosa — ale bardzo pomaga. A ona jest po prostu okropna”

Dawni pracownicy i bywalcy hollywoodzkich salonów także w rozmowach z "The Hollywood Reporter" i "Mail Online" nie pozostawili suchej nitki na księżnej Sussexu. Podobno jest szefową z piekła rodem, która nie szanuje nikogo i niczego. Padły mocne słowa. W "Mail Online" pewna wysoko postawiona osobistość z Hollywood anonimowo mówi, że stosunek ludzi z branży do Sussexów to „schadenfreude [radość z czyjejś porażki] z dodatkowym jadem”. "Trudno znaleźć kogoś, kto mógłby powiedzieć dobre słowo o ich wiarygodności filmowej i telewizyjnej" - dodaje. W "The Hollywood Reporter" pisano o niezliczonych odejściach z firm Meghan i Harry'ego, a eks pracownik anonimowo mówi: „Wszyscy boją się Meghan. Ona umniejsza ludziom, nie słucha rad. Oboje są kiepscy w podejmowaniu decyzji, często zmieniają zdanie. Harry jest bardzo, bardzo czarującą osobą — wcale nie zadziera nosa — ale bardzo pomaga. A ona jest po prostu okropna”. Inne źródło powiedziało: „Ona jest absolutnie bezwzględna. Maszeruje jak dyktator na wysokich obcasach, wściekając się i wydając rozkazy. Widziałem, jak doprowadzała dorosłych mężczyzn do łez". Sussexowie nie skomentowali tych doniesień.

