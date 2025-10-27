Szokujące wyznanie z Watykanu. Duchowny chce ochrzcić kosmitów

Papieski astronom ojciec Richard D'Souza powiedział, że chce ochrzcić kosmitów

Co powiedziałby Kościół, gdy okazało się, że kosmici istnieją? Jak się okazuje, zacząłby ich zapisywać w kolejce do sakramentów! "Daily Star" napisał o nowym papieskim astronomie, który chce chrzcić ufoludki. Ojciec Richard D'Souza szefuje od niedawna Obserwatorium Watykańskim w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. To właśnie tam znajduje się słynna letnia rezydencja papieży, z której papież Franciszek nie korzystał, ale Leon XIV wrócił do zwyczaju wakacji pod Rzymem. Duchowny-naukowiec uważa, że ewentualne istoty pozaziemskie byłyby jednymi ze stworzeń bożych i jako takie miałyby prawo do przyłączenia się do grona wiernych.

ZOBACZ TEŻ: Amerykanie ukrywają pojazdy UFO?! Oficer wywiadu mówi o roli papieża

"Teologia musiałaby się na nowo zdefiniować i uwzględnić te inne istoty. Wszyscy są częścią stworzenia Bożego"

Zapytany o to, czy udzieliłby chrztu istocie pozaziemskiej, ojciec Richard D'Souza odpowiedział: „Tak, tak. Teologia musiałaby się na nowo zdefiniować i uwzględnić te inne istoty. Wszyscy są częścią stworzenia Bożego. Oni byliby dziećmi Bożymi. Wierzę w życzliwego Stwórcę. On stoi za wszystkim. Wierzymy, że chrzest musi być przeprowadzony” – powiedział. „Pytanie brzmi, jak do nich dotrzeć lub jak oni do nas dotrą. To są praktyczne problemy do rozwiązania, zanim w ogóle zaczniemy mówić o chrzcie” - dodał, mając na myśli to, że póki co, przynajmniej z tego co powszechnie wiadomo, kosmici nie nawiązali z nami żadnego kontaktu, trudno więc na razie namawiać ich na chrzest. Mimo to astronom papieża jest dobrej myśli. Jego zdaniem naukowcy będą w stanie udowodnić istnienie życia pozaziemskiego „w ciągu najbliższych 30 lat”.

Sonda Wierzysz, że kosmici istnieją? Tak Nie

Newest pope's astronomer at the Vatican Observatory says he would baptize an alien. No surprise as the Catholic Church is officially open to the possibility of aliens pic.twitter.com/HT19JdX82T— Patrick Abbott, Author (@PatrickKAbbott) October 26, 2025

QUIZ. Straszny quiz o zjawiskach paranormalnych! Duchy i UFO to tylko początek. Odważysz się? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się Trójkąt Bermudzki? Na Atlantyku Na Pacyfiku Na Bałtyku Następne pytanie