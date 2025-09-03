Papież został rolnikiem! Założył gospodarstwo w letniej rezydencji

W Castel Gandolfo powstało ekologiczne gospodarstwo inspirowane encykliką o ochronie przyrody
Papież Leon XIV zajmie się... rolnictwem ekologicznym. Watykan potwierdza, że już 5 września Ojciec Święty dokona uroczystej inauguracji Borgo Laudato Si’ w ogrodach Castel Gandolfo. Co to takiego? W ramach tego projektu na terenie letniej rezydencji papieży powstanie ośrodek edukacyjny i gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną, by wcielać w życie idee zapoczątkowane przez papieża Franciszka i zawarte w jego encyklice Laudato Si. "To przepiękne, idealne miejsce, które łączy człowieka z całym środowiskiem naturalnym, jego piękno z ekologią integralną" - mówił podczas konferencji prasowej kard. Fabio Baggio, dyrektor generalny Centrum Kształcenia Wyższego.
Restauracja z daniami wegetariańskimi, winnica, sprzedaż oliwy i serów
Na terenie Castel Gandolfo powstały pawilony szkoleniowe, szklarnie, winnice, gaj oliwny i gospodarstwo prowadzone w duchu rolnictwa eko. W dodatku w gospodarstwie znajdą pracę uchodźcy, osoby bezrobotne, byli więźniowie czy ofiary przemocy domowej. Wokół gospodarstwa zaprojektowano m.in. restaurację serwującą potrawy wegetariańskie i wegańskie, a także sklepy z lokalnymi produktami – winem, oliwą, serami czy miodem. Pierwsze winobranie zaplanowano na 2027 rok, a wino ma nosić symboliczną nazwę Laudato si. Podczas piątkowej uroczystości Leon XIV odbędzie symboliczną pielgrzymkę po terenie Borgo, spotka się z pracownikami i pobłogosławi nowe miejsce w letniej rezydencji.
