Papież został rolnikiem! Założył gospodarstwo w letniej rezydencji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-03 10:02

Gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną powstało na terenie papieskiej rezydencji! Papież Leon XIV osobiście dopilnował, by w Castel Gandolfo rozkwitało rolnictwo zgodne z naturą. W rozległych ogrodach ekskluzywnej letniej siedziby papieży powstał ośrodek edukacyjny i gospodarstwo Laudato Si, inspirowane ekologiczną encykliką.

W Castel Gandolfo powstał ośrodek edukacyjny i gospodarstwo Laudato Si

Papież Leon XIV zajmie się... rolnictwem ekologicznym. Watykan potwierdza, że już 5 września Ojciec Święty dokona uroczystej inauguracji Borgo Laudato Si’ w ogrodach Castel Gandolfo. Co to takiego? W ramach tego projektu na terenie letniej rezydencji papieży powstanie ośrodek edukacyjny i gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną, by wcielać w życie idee zapoczątkowane przez papieża Franciszka i zawarte w jego encyklice Laudato Si. "To przepiękne, idealne miejsce, które łączy człowieka z całym środowiskiem naturalnym, jego piękno z ekologią integralną" - mówił podczas konferencji prasowej kard. Fabio Baggio, dyrektor generalny Centrum Kształcenia Wyższego.

Restauracja z daniami wegetariańskimi, winnica, sprzedaż oliwy i serów

Na terenie Castel Gandolfo powstały pawilony szkoleniowe, szklarnie, winnice, gaj oliwny i gospodarstwo prowadzone w duchu rolnictwa eko. W dodatku w gospodarstwie znajdą pracę uchodźcy, osoby bezrobotne, byli więźniowie czy ofiary przemocy domowej. Wokół gospodarstwa zaprojektowano m.in. restaurację serwującą potrawy wegetariańskie i wegańskie, a także sklepy z lokalnymi produktami – winem, oliwą, serami czy miodem. Pierwsze winobranie zaplanowano na 2027 rok, a wino ma nosić symboliczną nazwę Laudato si. Podczas piątkowej uroczystości Leon XIV odbędzie symboliczną pielgrzymkę po terenie Borgo, spotka się z pracownikami i pobłogosławi nowe miejsce w letniej rezydencji.

PAPIEŻ
Leon XIV
CASTEL GANDOLFO