Papież Leon XIV poprosił Polaków o jedną rzecz. Poruszające słowa

Papież Leon XIV apeluje o post i modlitwę w intencji pokoju. Miał specjalną prośbę do Polaków
Podczas środowej audiencji generalnej w Auli Pawła VI papież Leon XIV zwrócił się do wiernych z wezwaniem, aby piątkowa uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej, przypadająca 22 sierpnia, była obchodzona jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ojciec Święty przypomniał, że Maryja czczona jest również jako Królowa Pokoju. "Gdy nasza Ziemia jest nadal raniona przez wojny w Ziemi Świętej, w Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby 22 sierpnia przeżyli jako dzień postu i modlitwy, błagając Boga o pokój i sprawiedliwość i o to, by osuszył łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów – powiedział papież.
Szczególny apel do Polaków. "Proszę was, aby wśród waszych intencji znalazły się błagania o dar pokoju, dla całego świata"
Leon XIV skierował również osobne słowa do Polaków, zarówno obecnych w Rzymie, jak i pielgrzymujących na Jasną Górę. Prosił, aby w ich intencjach modlitewnych znalazło się wołanie o dar pokoju – „nieuzbrojonego i rozbrajającego” – zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu. "Serdecznie pozdrawiam Polaków (...). Proszę was, aby wśród waszych intencji znalazły się błagania o dar pokoju, dla całego świata" - podkreślił Ojciec Święty. W swojej katechezie papież nawiązał do gestu Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, gdy podał chleb temu, który miał Go zdradzić. Leon XIV wskazał, że prawdziwym kluczem do zrozumienia serca Chrystusa jest miłość aż do końca – nawet w obliczu odrzucenia, rozczarowania czy niewdzięczności. Ojciec Święty mocno zaakcentował rolę przebaczenia, które nie jest zapomnieniem ani słabością, lecz drogą do nadziei i wolności. – Bez przebaczenia nie będzie nigdy pokoju – zaznaczył.