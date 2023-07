Amerykanie ukrywają pojazdy UFO?! Oficer wywiadu mówi o roli papieża

Amerykańskie władze wiedzą o istnieniu kosmitów i mają latające spodki? Były urzędnik i weteran wojskowy ujawniają

Historie o UFO jeszcze niedawno były uważane przez wielu za kompletne bajki. Tylko wąskie grono osób interesowało się życiem pozaziemskim. W ostatnich latach rządy wielu państw zaczęły odtajniać dokumenty mówiące o spotkaniach doświadczonych pilotów ze statkami powietrznymi, które poruszały się w sposób trudny do wyjaśnienia. W dodatku kolejne osoby, w tym weterani wojskowi, zaczęły udzielać wywiadów na temat tego, co wiedzą o tajnych ustaleniach rządowych w sprawie kosmitów. Niedawno były oficer wywiadu i odznaczany medalami oficer David Grusch (36 l.), który służył przez 14 lat w siłach powietrznych, w wywiadzie dla NewsNation powiedział, że UFO nie tylko istnieje, ale powinniśmy się go obawiać, zaś rząd amerykański od dziesięcioleci ukrywa prawdę. Grusch poszedł też o krok dalej. Stwierdził, że władze USA są w posiadaniu latających spodków, a jeden z nich został pozyskany jeszcze w czasach II wojny światowej, za dyktatury Benito Mussoliniego, po otrzymaniu informacji od... papieża Piusa XII.

UFO i papież?! "Papież powiedział Amerykanom, co mają Włosi i ostatecznie to zgarnęliśmy”

„Odzyskali częściowo niezniszczony pojazd, a włoski rząd przeniósł go do bezpiecznej bazy lotniczej we Włoszech do około 1944, 1945 roku. Papież powiedział Amerykanom, co mają Włosi i ostatecznie to zgarnęliśmy” – powiedział Grusch o rzekomej powojennej misji dla NewsNation. Co więcej, weteran chce wygłosić na ten temat przemówienie przed Kongresem. To nie wszystko. Teraz o UFO wypowiada się także Christopher Mellon, były zastępca asystenta sekretarza obrony. „Powiedziano mi, że pozyskaliśmy technologię, która nie pochodzi z tej Ziemi, wiem to od urzędników Departamentu Obrony i byłych funkcjonariuszy wywiadu” - powiedział Mellon w wywiadzie dla NewsNation. Przyznał też, ze to on w 2017 roku przekazał New York Times film przedstawiający trzy pojazdy UFO.

In the first Congressional hearing of its kind, whistleblowers testified that our government has actual alien life forms. But former defense official, Christopher Mellon, says there’s still a lot more the government isn’t telling us. pic.twitter.com/k7NUF3fhqq— Jesse Watters (@JesseBWatters) July 27, 2023