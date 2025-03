Szokujący zwrot akcji w sprawie zaginionego dziecka! Dziadkowie aresztowani

Nie do wiary

Szokujący przełom w sprawie zaginięcia, a potem znalezienia ciała Emile'a Soleil (+2 l.) z Francji. Dziadkowie aresztowani

Ta sprawa była do niedawna jedną z najbardziej tajemniczych historii zaginięć w Europie. Zaczęło się 8 lipca 2023 roku. Emile Soleil (+2 l.) bawił się w ogródku dziadków w malutkiej alpejskiej miejscowości Le Vernet w południowo-wschodniej Francji. A potem zniknął. Babcia i dziadek zeznali, że spuścili wnuka z oczu dosłownie na 15 minut. Co więcej, dwóch świadków miało widzieć idącego wiejską drogą malca. Przeszukano ogromne połacie gór i lasu, lecz nie znaleziono dziecka. Przełom w sprawie nastąpił pod koniec marca 2024 roku. Ciało Emilka, a właściwie jego czaszkę i kilka kości znaleziono zaledwie 90 metrów od domu. Natknęli się na nie turyści idący ścieżką, która wcześniej była wielokrotnie przeszukiwana. Jak powiedział burmistrz wioski w rozmowie z „Le Figaro”, kości leżały „na ścieżce między kościołem a kaplicą” we wsi. Policja od początku była pewna, że ktoś je tam podrzucił. Sprawa przycichła, ale po roku świat obiegły wieści o szokującym przełomie w sprawie.

Prokuratura: 59-letni Philippe i Anne Vedovini aresztowani jako podejrzani o umyślne zabójstwo i ukrycie zwłok

Policja aresztowała w domu pod Marsylią dziadków chłopca, z których posesji miał zniknąć Emile, a także dwoje ich dorosłych dzieci, jednak nie są to rodzice dwulatka. Dziadek i babcia dziecka, 59-letni Philippe i Anne Vedovini, są podejrzani o umyślne zabójstwo i ukrycie zwłok, jak podała w oświadczeniu prokuratura z Aix-en-Provence. "Dziś rano Philippe Vedovini i jego żona, dziadkowie Émile'a Soleila, wraz z dwójką ich dorosłych dzieci, zostali zatrzymani. Te zatrzymania policyjne są częścią fazy weryfikacji i porównywania dowodów i informacji zebranych podczas śledztw prowadzonych w ostatnich miesiącach. Śledczy prowadzą również operacje kryminalistyczne w różnych miejscach w całym kraju" - głosi komunikat śledczych. Nie ma komentarza ze strony przedstawicieli rodziny.

🇫🇷 Quatre personnes, dont les grands-parents du petit Emile Soleil disparu en juillet 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence, ont été placés en garde à vue mardi pour "homicide volontaire" et "recel de cadavre", a annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence #AFP pic.twitter.com/99xvecPt6e— Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2025

