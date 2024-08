Ta chmura wygląda jak sławny polityk! Zgadniesz, jaki?

i Autor: Shutterstock; Twitter

Tajemnicza chmura pojawiła się nad Londynem. Wszyscy mówią, że wygląda ona jak pewien bardzo znany polityk

Emocje przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych są już tak wielkie, że ludzie najwyraźniej zaczynają wypatrywać znaków na niebie i ziemi, chcąc odgadnąć, co wydarzy się w listopadzie 2024 roku, kiedy Amerykanie pójdą do urn, by zdecydować o dalszych losach Ameryki i świata. W mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych coraz większą popularność zdobywa pewne zdjęcie wykonane w ostatnich dniach w Londynie. Nad stolicą Wielkiej Brytanii pojawiła się tajemnicza chmura! Mieszkańcy pokazywali ją sobie na ulicy, a potem zdjęcia trafiły do mediów społecznościowych. Nikt nie ma wątpliwości, że podobieństwo tej chmury do pewnego bardzo znanego polityka jest uderzające. "Zgadza się nawet kolor" - piszą dowcipnisie z Wielkiej Brytanii. Poznajesz, o kogo chodzi? Chmura wygląda jak Donald Trump z profilu, a uwagi o pomarańczowym kolorze odnoszą się do słynnej opalenizny polityka.

Wybory prezydenckie w USA, sondaże. Kto ma większe szanse na wygraną, Kamala Harris czy Donald Trump?

Tuż po ogłoszeniu, że Kamala Harris zastąpi Joego Bidena w wyścigu do Białego Domu, niemal wszystkie przeprowadzane w USA sondaże wskazywały na niewielką przewagę Donalda Trumpa nad kandydatką Demokratów. Szanse były w miarę wyrównane, ale kandydat Republikanów miał zazwyczaj o jeden lub o parę punktów procentowych więcej. W jakiś tajemniczy sposób teraz ten trend się odwrócił i to Harris zdobyła niewielką przewagę nad Trumpem. Według sondażu YouGov dla CBS News na Kamalę Harris chce zagłosować 50 proc. wyborców, a na Donalda Trumpa 49 proc. Sondaż Maris College wskazuje na większą przewagę Harris - 51 proc. wobec 48 proc. poparcia dla jej rywala. Według NPR/PBS News/Marist Harris prowadzi obecnie z przewagą aż 13 punktów wśród kobiet (55 proc. wobec 42% proc. dla Trumpa), ale traci wśród mężczyzn o 9 punktów (54 proc. dla Trumpa wobec 45 proc. dla Harris).

