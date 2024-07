Jakie szanse ma Kamala Harris? Trump się ucieszy!

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach, prawdopodobnie zastąpi go Kamala Harris. Sondaże nie dają jej niemal żadnych szans na zwycięstwo nad Donaldem Trumpem

Joe Biden zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich w USA. Swoją decyzję niespodziewanie ogłosił w niedzielny wieczór, 21 lipca czasu polskiego. Biden na swoją następczynię namaścił oficjalnie niepopularną i również znaną z gaf Kamalę Harris, obecną wiceprezydent. Jej nominacja nie jest jeszcze pewna, wszystko zależy od głosowania delegatów Partii Demokratycznej, ale najprawdopodobniej to właśnie Kamala Harris stanie do walki z Donaldem Trumpem. Czy ma duże szanse pokonania Trumpa? Zdecydowanie nie. Z sondażu AP-NORC wynika, że tylko 30 proc. wyborców uważa, iż byłaby dobrym prezydentem. Nawet wśród samych wyborców Demokratów odsetek ten wynosi tylko 58 proc., wśród wyborców republikańskich zaledwie 13 proc. Z kolei sondaż RealClearPolitics wskazuje na to, że 38,1 proc. wyborców uważa, że Harris byłaby dobrym prezydentem, o Bidenie wypowiedziało się w ten sposób 39,1 proc., a o Trumpie 42,8 proc.

Donald Trump prowadzi w sondażach. Ma niewielką przewagę nie tylko nad Bidenem, ale i nad Harris

Ale to oczywiście nie oznacza, że tylko 30 proc. Amerykanów zagłosuje na Kamalę Harris. Jak wiadomo, głosujemy czasami także na tych, którzy skądinąd nie wydają nam się kuszącą opcją, jednak wobec wizji jakiegoś większego zła postanawiamy się przemóc, głosując bardziej przeciwko komuś, niż za kimś. Na pewno tak będzie też w dużej mierze wśród amerykańskich wyborców, jako że Trump ma spory negatywny elektorat. Jak ludzie głosowaliby, gdyby musieli wybierać? W praktyce szanse Harris są większe niż 30 czy 38 proc., ale nadal mniejsze niż Trumpa. Według CBS News/YouGov w przypadku wyboru między Harris a Trumpem na Harris zagłosowałoby 48 proc. ludzi, na Trumpa 51 proc. NBC News wskazuje na proporcje 45 do 47 proc., Fox News na 48 do 49 proc., jedynie NPR/PBS/Marist daje obecnej wiceprezydent nieco większe szanse niż kandydatowi republikanów. Według tej sondażowni zdobyłaby 50 proc. głosów, a Trump 49 proc.

A może Demokraci jednak nie dadzą Kamali Harris nominacji? Największe szanse z Trumpem miałaby... Michelle Obama

Co ciekawe, wyniki sondażu Ipsos dla Daily Mail pokazały na początku lipca, że gdyby kandydowała Harris, dostałaby 42 proc. głosów, a Trump 43. Ale w razie wystawienia kandydatury Michelle Obamy, była pierwsza dama mogłaby liczyć na 50 proc. głosów, a Trump tylko na 39 proc. Właśnie ta kandydatka miałaby największe szanse pokonać Trumpa. Tymczasem nie wiadomo jeszcze, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta. Członkowie partii demokratycznej wyłonią kandydata, a 5 listopada Amerykanie pójdą do urn. Według większości sondaży Kamala Harris ma mniejsze niż Joe Biden lub porównywalne szanse na wygraną z Donaldem Trumpem.

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w USA. Jak uzasadnił swoją decyzję?

Joe Biden był wzywany do rezygnacji z kandydowania na prezydenta USA od miesięcy, ale wezwania te zdecydowanie przybrały na sile po jego katastrofalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent zacinał się, mówił mało i wolno. Popełniał też coraz więcej gaf, sprawiając wrażenie półprzytomnego, m.in. publicznie przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Odmawiał rezygnacji z wyborach, tłumacząc się zmęczeniem, ale w końcu w niedzielę po południu wezwał do siebie pracowników i zadeklarował cofnięcie kandydatury, wskazując wiceprezydent Kamalę Harris jako popieraną przez siebie osobę mającą go zastąpić. W mediach społecznościowych Joe Biden napisał: "Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjąć tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach Prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na wiceprezydenta. I to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to"

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

Surprising new poll reveals what Democrats REALLY think of Kamala Harris being president https://t.co/lNtjtG9M2A pic.twitter.com/wHYK8UgNa4— Daily Mail Online (@MailOnline) July 21, 2024

QUIZ. Najgorsze wpadki ortograficzne! Zrobić taki błąd to prawdziwa gafa. Dasz radę? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną formę na co dzień na codzień nacodzień Dalej