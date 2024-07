To ona zastąpi Bidena?! To nie Kamala Harris

Tylko ona może uratować wygraną Demokratów w wyborach prezydenckich w USA. CyzyMichelle Obama zdecyduje się kandydować?

Ważą się losy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wśród Demokratów toczą się burzliwe dyskusje o tym, czy w ostatniej chwili zastąpić Joego Bidena innym kandydatem po fatalnym występie urzędującej głowy państwa podczas debaty z Donaldem Trumpem. Jak się okazuje, jest tylko jeden sposób, by Trump nie wygrał wyborów i jest nim zastąpienie Joego Bidena przez pewną kobietę. Ale zdecydowanie nie przez wiceprezydent Kamalę Harris. Takie są wyniki sondażu Ipsos dla Daily Mail. Gdyby kandydowała Harris, dostałaby 42 proc. głosów, a Trump 43. Ale w razie wystawienia kandydatury Michelle Obamy, była pierwsza dama mogłaby liczyć na 50 proc. głosów, a Trump tylko na 39 proc. Póki co nic jednak nie słychać o tym, by mimo licznych apeli Biden zrezygnował z walki o reelekcję ani o tym, by Michelle Obama chciała go zastąpić. Z sondażu wynika, że Biden i Trump otrzymaliby po 40 proc. głosów.

Joe Biden tłumaczy się z fatalnego występu podczas debaty z Donaldem Trumpem. Wyznał, że "prawie zasnął na scenie"

Katastrofalny - tak komentatorzy zgodnie oceniają występ Joego Bidena podczas debaty przedwyborczej, która odbyła się w nocy z 27 na 28 czerwca czasu polskiego. Podczas dyskusji z jak zwykle pewnym siebie Donaldem Trumpem Biden zacinał się, zawieszał, mówił nieśmiałym, słabym głosem i nie wykorzystał całego czasu przeznaczonego na wypowiedzi. "Przysięgam, nie rozumiem, co on teraz powiedział i on sam tego pewnie nie wie" - mówił Trump i niestety wielu podzielało to wrażenie. Na koniec debaty Bidena sprowadziła ze sceny żona. "Zdecydowałem się podróżować po świecie parę razy na krótko przed debatą (...) Nie posłuchałem swoich współpracowników i potem prawie zasnąłem na scenie" - powiedział Joe Biden podczas wyborczego spotkania z darczyńcami w McLean w Wirginii pod Waszyngtonem.

#VantageOnFirstpost: A new poll shows former first lady Michelle Obama is the only Democrat to beat former President Trump. As Biden faces calls to step down, Democrats are calling for Michelle Obama to replace him in the race. What does Michelle have to say about this? |@Palkisu pic.twitter.com/B0c6bvqjOO— Firstpost (@firstpost) July 3, 2024

