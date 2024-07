Joe Biden zrezygnuje z udziału w wyborach?! "Od miesięcy wiedzieli"

Polityczna burza w USA po katastrofalnym występie Joego Bidena podczas debaty. Rodzina namawia go, by nie odwoływał kandydowania, wśród Demokratów zdania podzielone

To była kompletna porażka i kompromitacja. Tak komentatorzy, nawet ci zazwyczaj przychylni Demokratom, oceniają występ Joego Bidena podczas debaty przedwyborczej, jaka odbyła się w nocy z 27 na 28 czerwca czasu polskiego. Podczas dyskusji z Donaldem Trumpem Biden zacinał się, zawieszał, mówił nieśmiałym, słabym głosem i nie wykorzystał całego czasu przeznaczonego na wypowiedzi. "Przysięgam, nie rozumiem, co on teraz powiedział i on sam tego pewnie nie wie" - mówił Trump i niestety wielu podzielało to wrażenie. Na koniec debaty Bidena sprowadziła ze sceny żona... "Nie dyskutuję już tak dobrze, jak kiedyś, ale nie startowałbym ponownie, gdybym całym sercem i duszą nie wierzył, że mogę wykonywać tę pracę” - mówił po debacie Biden na wiecu wyborczym. Jednak szybko zaszył się w prezydenckim ośrodku Camp David wraz z rodziną. Z nieoficjalnych doniesień Politico czy CNN wynika, że Bidenowie radzą nad przyszłością. Podobno w obozie rodziny prezydenta dominuje opinia, że powinien on walczyć dalej, a za porażkę podczas debaty obwiniani są doradcy i inni współpracownicy Bidena.

"Prywatnie przez tygodnie i miesiące wszyscy powtarzali to, co widzieliśmy ostatniej nocy: Joe nie jest tak silny, jak zaledwie kilka lat temu"

Ale w gronie Demokratów narastają dyskusje o tym, by za pięć dwunasta zastąpić go innym kandydatem. Ważą się losy listopadowych wyborów prezydenckich w USA. Przykładowo były zastępca dyrektora ds. zdjęć w Białym Domu, Chandler West, napisał na Instagramie: „Joe, już czas odejść. Znam wiele z tych osób [współpracowników Bidena] i sposób działania Białego Domu. Powiedzą, że jest „przeziębiony” lub po prostu miał „złą noc”, ale prywatnie przez tygodnie i miesiące wszyscy powtarzali to, co widzieliśmy ostatniej nocy: Joe nie jest tak silny, jak zaledwie kilka lat temu". Anonimowi współpracownicy powiedzieli z kolei Daily Mail, iż Biden „jest boleśnie świadomy tego, że wygląd podczas debaty – oczy wpatrzone w dal i otwarte usta – będą trwać dłużej niż jego prezydentura".

Po debacie 72 proc. wyborców nie wierzy, że Biden może być prezydentem

Jak podaje Politico, opublikowany w niedzielę sondaż CBS News/YouGov pokazał, że 72 proc. wyborców nie wierzy, że Biden ma wystarczające zdrowie psychiczne i odpowiednie zdolności poznawcze do sprawowania funkcji prezydenta, w porównaniu z 65 procentem na początku czerwca. 46 proc. wyborców Demokratów twierdzi, że nie powinien kandydować, a 54 proc., że powinien.

Sonda Czy Demokraci powinni zastąpić Bidena innym kandydatem? Tak Nie Nie mam zdania

Biden’s family privately criticizes top advisers and pushes for their ouster at Camp David meeting https://t.co/GEIWSgTDOi— POLITICO (@politico) June 30, 2024

White House photographer blows whistle on Biden's cognitive health as he reveals aides knew for MONTHS he was not fit for office https://t.co/EeKWPc8xNS pic.twitter.com/93eWIUJiEo— Daily Mail Online (@MailOnline) June 30, 2024

QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..." ociosa odrąbie oparzy Dalej