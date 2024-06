Ujawniono nowe sondaże przed wyborami w USA! Ten liczby mogą niepokoić

To on będzie nowym szefem NATO! Mark Rutte szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego

Są nowe sondaże przed wyborami prezydenckimi w USA. Średnią z sondaży wyciągnęli dziennikarze "New York Times"

Wybory prezydenckie w USA odbędą się już na początku listopada i zdecydują o losach świata. Joe Biden zmierzy się z Donaldem Trumpem. Który z nich wygra? Co i rusz publikowane są nowe sondaże, a wynik za każdym razem jest inny. Raz prowadzi Donald Trump, innym razem Joe Biden. Stawka jest wielka, z szanse bardzo podobne. Ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę kandydata demokratów, czyli Bidena. A jak jest teraz? Średnią z sondaży wyciągnęli dziennikarze "New York Times", by sprawdzić, jakie są aktualnie najbardziej prawdopodobne wyniki głosowania. Co się okazało?

Szanse Donalda Trumpa i Joego Bidena w wyborach są równe! Według "New York Times" obaj uzyskaliby dziś po 46 proc. głosów

Otóż szanse Donalda Trumpa i Joego Bidena w wyborach prezydenta USA są... idealnie równe! Według "New York Times" obaj uzyskaliby dziś po 46 proc. głosów. W Michigan, Wisconsin i Pensylwanii przewaga Trumpa wynosi jednak mniej niż 2 proc., a jeśli jednak wygrałby w nich Joe Biden, odniósłby zwycięstwo. Jak podkreślają amerykańscy dziennikarze, to najbardziej wyrównany wyścig wyborczy w ciągu ostatnich 20 lat. Tymczasem ośrodek Decision Desk HQ i portal The Hill daje Trumpowi 58 proc. szans na zwycięstwo, a tygodnik "The Economist" aż... 70 proc. Przewagę Bidena na poziomie zaledwie 51 proc. przewiduje należący do telewizji ABC FiveThirtyEight.

The race for the White House is very close, new polling averages from The New York Times show, with President Biden and Donald Trump essentially tied as they approach their first debate Thursday. Here's a look at the polling. https://t.co/17OGijSy2H pic.twitter.com/Tc2xLehdNe— The New York Times (@nytimes) June 25, 2024

