Sensacyjna debata Bidena i Trumpa! "Katastrofalny występ" Bidena, dyskusje o romansach!

Gorąca debata przedwyborcza w USA. Komentatorzy mówią o porażce Bidena. Dyskutowano o III wojnie światowej, romansie z gwiazdą porno i o Polsce!

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada 2024 roku. Sondaże wskazywały jeszcze parę dni temu na bardzo wyrównane szanse obu głównych kandydatów. Ostatnie podsumowanie wykonane przez "New York Times" dało zarówno Donaldowi Trumpowi, jak i Joemu Bidenowi 46 proc. poparcia. Słowa Trumpa o tym, że nie stanąłby w obronie europejskich państw w razie rosyjskiej agresji, jeśli nie będą płacić wystarczająco dużo do kasy NATO, wywołały niepokój Polaków, choć my akurat płacimy na obronność niemało. Ale było to podważanie jedności Sojuszu. Czy teraz możemy martwić się jeszcze bardziej? Wygląda na to, że tak. Podczas debaty przedwyborczej w USA, która odbyła się tej nocy czasu polskiego (z 27 na 28 czerwca) Joe Biden i Donald Trump obrzucali się wyzwiskami, wypominali sobie romanse i pokłócili się nawet o to, który z nich lepiej gra w golfa. Ale podczas gdy Trump przynajmniej był energiczny i wyglądał na przytomnego, nie można było niestety powiedzieć tego samego o jak zwykle sennym, zacinającym się Bidenie. Nawet komentatorzy CNN nie mają wątpliwości - to on wypadł "katastrofalnie"

Biden: "Myślicie, że on się zatrzyma na Ukrainie? Co wtedy stanie się z Polska, Białorusią, co stanie się z tymi krajami NATO?"

Jednym z głównych tematów debaty były oczywiście wojna na Ukrainie i sytuacja międzynarodowa. Trump obiecał, że w razie wygranej zakończy wojnę jeszcze jako prezydent-elekt, choć zarazem nazwał warunki negocjacji stawiane przez Putina nieakceptowalnymi. "Ale to jest wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdybyśmy mieli przywódcę (...) Doprowadzę do zakończenia tej wojny między Putinem i Zełenskim jeszcze jako prezydent-elekt" - mówił Trump. Biden przekonywał, że Putin się nie zatrzyma, a jeśli wygra na Ukrainie, zaatakuje m.in. Polskę. "Myślicie, że on się zatrzyma na Ukrainie? Co wtedy stanie się z Polska, Białorusią, co stanie się z tymi krajami NATO?" - powiedział. Trump odrzekł, że Biden wiedzie świat do III wojny światowej. Aktualny prezydent zapewniał: "Mamy najwspanialsze wojsko w historii świata. Nikt nie myśli, że jesteśmy słabi. Nikt nie chce z nami zadzierać". A czy Trump przywiedzie Amerykę do wojny domowej w razie przegranej? Czy tym razem uzna wyniki wyborów i nie poprowadzi tłumu na Kapitol? "Jeśli to będą uczciwe i legalne i dobre wybory, absolutnie" - powiedział były prezydent, pytany, czy zaakceptuje wyniki, jakie by one nie były. Jednak stwierdził również, że zaakceptowałby wyniki poprzednich wyborów, ale "oszustwa i wszystko inne były niedorzeczne". Pozostawił więc tak naprawdę ten temat otwartym.

Biden oskarżył Trumpa o "seks z gwiazdą porno, kiedy jego żona była w ciąży". "O czym ty mówisz? Masz moralność ulicznego kota”

Gorącym momentem debaty było bez wątpienia wypominanie przez Bidena Trumpowi słynnego rzekomego romansu z gwiazdą porno Stormy Daniels. Pod znakiem tego skandalu stał cały początek prezydentury Trumpa. Dopiero co ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie uznała byłego prezydenta winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej. Ma to związek z chęcią ukrycia opłacenia milczenia Stormy Daniels na temat skandalicznego romansu, który mógł położyć się cieniem na poprzedniej kampanii wyborczej w 2016 roku. Wyrok zapadnie 11 lipca, polityk może nawet pójść do więzienia lub aresztu domowego. Biden mówił: „Pomyśl o wszystkich karach cywilnych, jakie na ciebie nałożono – ile miliardów dolarów kar cywilnych za molestowanie kobiety w miejscach publicznych, za zrobienie całego szeregu rzeczy, za seks z gwiazdą porno, kiedy twoja żona jest w ciąży? O czym ty mówisz? Masz moralność ulicznego kota” – mówił Biden, choć jego sformułowanie "alley cat" bywa też używane na określenie kobiety, która nie przebiera w partnerach seksualnych.„Nie uprawiałem seksu z gwiazdą porno, po pierwsze” – odpowiedział Trump. „Zostanie złożona apelacja, a sędzia był dla nas bardzo okropny" - tłumaczył.

CNN: "Niektóre z tych rozmów są o tym, czy powinni pójść do Białego Domu i poprosić prezydenta o wycofanie się"

Wszystko to na papierze nie brzmi jak wielka porażka Bidena, ale na żywo wyglądało niestety inaczej. Aktualny prezydent na pewno nie uspokoił plotek o tym, że jego stan umysłu i zdrowia fizycznego nie pozwala na objęcie najważniejszego stanowiska na świecie. I nie są to jedynie opinie zwolenników Trumpa. CNN, uznawany za telewizję popierającą demokratów, ujawnia, iż w ich szeregach po debacie w USA zapanowała wręcz "panika" i mówi się nawet o namawianiu Bidena do rezygnacji z udziału w wyborach i zastąpieniu go kimś innym. Kto miałby to być? Oby nie mało kompetentna, pozbawiona charyzmy Kamala Harris. "Zaczęła się ona [panika] od pierwszych minut debaty i trwa. Dotyczy partyjnych strategów, dotyczy oficjeli, dotyczy sponsorów. Rozmawiają oni teraz o występie prezydenta, który uważają za żałosny (...) i rozmawiają o tym, co powinni z tym zrobić. Niektóre z tych rozmów są o tym, czy powinni pójść do Białego Domu i poprosić prezydenta o wycofanie się" - powiedział na antenie komentator CNN John King.

Biden and Trump kicked off the first presidential debate on CNN by slamming each other's records on the economy. Watch and follow live: https://t.co/aAgMty4ys1 pic.twitter.com/1OLrFXfEUr— CNN (@CNN) June 28, 2024

WATCH: Biden attacks Trump’s moral character, referring to civil penalties and his alleged sexual relationship with adult film star Stormy Daniels.“You have the morals of an alley cat.” pic.twitter.com/Gmn4VxrGs3— MSNBC (@MSNBC) June 28, 2024

