Rośnie napięcie międzynarodowe po ataku na okupowany Krym. Rosja niedawno ogłosiła, że to Stany Zjednoczone odpowiadają za atak ukraińskich wojsk na półwysep i zagroziła odwetem. W Sewastopolu 23 czerwca zginęły 4 osoby, 151 zostało rannych. "Doszliśmy do wniosku, że ryzyko bezpośredniego starcia zbrojnego między mocarstwami nuklearnymi jest obecnie wysokie" - powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow, cytowany przez agencję TASS. O ten stan rzeczy obwinił oczywiście Zachód zgodnie z kremlowską retoryką. „Doszliśmy do wniosku, że trzeba się zastanowić, co dalej i jak zminimalizować ryzyko bezpośredniego starcia. Należy kontynuować profesjonalną rozmowę na ten temat. Niestety, nasi przeciwnicy oficjalnie przedstawili celowo niedopuszczalne warunki do takiego dialogu” – powiedział Riabkow.

Odłamki zestrzelonej w niedzielę, 23 czerwca amerykańskiej rakiety ATACMS przekazanej Ukrainie zmasakrowały ludzi wypoczywających na jednej z plaż. Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o bycie uczestnikiem wojny na Ukrainie i zapowiedziała odwet, jest już odpowiedź. Co ogłosiła strona rosyjska, a co amerykańska? Najpierw Rosja 24 czerwca obwiniła USA o atak na Krym. „Powinniście zapytać moich kolegów w Europie, a przede wszystkim w Waszyngtonie, rzeczników, dlaczego ich rządy zabijają rosyjskie dzieci. Po prostu ich o to zapytajcie” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dziennikarzom. „Waszyngton prowadzi wojnę hybrydową przeciw Rosji i stał się w istocie stroną konfliktu”. Atak na Krym „nie pozostanie bez kary (...) nastąpią kroki odwetowe” - ogłosił rosyjski MSZ, wzywając amerykańską ambasadorkę Lynne Tracy. Jaki miałby być to odwet? Dmitrij Pieskow powtórzył to, co ogłosił Władimir Putin 6 czerwca. Stwierdził wtedy, że Rosja przekaże rosyjską broń swoim sojusznikom, tak jak Zachód przekazuje swoją broń Ukrainie. „Którym konkretnie – czas pokaże” – powiedział rzecznik Kremla.

The risks of a direct armed clash between nuclear states are rather high today, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said.However, Russia has created such a groundwork in the field of nuclear deterrence that its security will be guaranteed for decades to come, he added pic.twitter.com/9xOGgWC3u3— Sputnik Africa (@sputnik_africa) June 26, 2024

