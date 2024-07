"Przekazał, że zmienił zdanie"

Szokujące kulisy rezygnacji Bidena. Nawet jego ludzie nie wiedzieli!

W USA od niedzieli trwa prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Joe Biden poinformował na platformie X, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta USA. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Teraz na jaw wyszły okoliczności jego rezygnacji. Trudno w to uwierzyć! Zmienił zdanie w kilka godzin!