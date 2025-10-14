Ta wieś oferuje mieszkanie za darmo przez rok! Jaki jest haczyk?

Norweska wioska Kokelv oferuje darmowe mieszkanie na rok, bo ma za mało mieszkańców

Na dalekiej północy Norwegii znajduje się wioska Kokelv- malownicza i urokliwa, ale stopniowo pustoszejąca. Do szkoły podstawowej chodzi tam tylko czworo dzieci, większość ludzi to seniorzy. Zimny klimat, izolacja od innych ludzkich osad - to wszystko nie sprzyja rozwojowi miejscowości. By temu przeciwdziałać, władze lokalne postanowiły zaoferować darmowe mieszkanie dla tych, którzy zdecydują się osiedlić w Kokelv na stałe. Poza lokalem komunalnym, za który przez rok nie trzeba będzie płacić, osadnikom ochotnikom oferuje się też gwarantowane miejsce dla dzieci w przedszkolu. Gdzie tkwi haczyk? Kokelv to miejsce oddalone od cywilizacji, gdzie zimą ciemność trwa niemal cały czas, a do najbliższych większych sklepów czy punktów usługowych trzeba jechać dziesiątki kilometrów.

Norweska wioska trochę jak domy ze jedno euro we Włoszech. Tam ryzyko było dużo większe

Podobne inicjatywy były podejmowane w różnych częściach Europy. Przykładowo we Włoszech za symboliczne jedno euro sprzedaje się często opuszczone domy w wyludniających się wioskach, przykładowo w regionach takich jak Sycylia, Sardynia czy Basilicata. W tych przypadkach haczyk był jeszcze inny - dom tylko z pozoru kosztował jedno euro, bo elementem umowy był obowiązkowy remont w określonym czasie. A ten kosztował już niekiedy naprawdę bardzo dużo, przez co zakup nieruchomości nawet za symboliczną kwotę stawał się jednak w niektórych przypadkach nieopłacalny. Do tego od nabywców pobierana jest kaucja, zwracana tylko w przypadku dokończenia remontu.

