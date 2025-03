Tajemnica ludzkości pod piramidami? "Nieznana cywilizacja"

Pod piramidami są wielkie podziemne konstrukcje? Według ich odkrywców to klucz do ukrytej prawdy o historii ludzkości

Szokujące odkrycie czy kompletna bzdura? Trwa dyskusja wokół obwieszczenia naukowców ze Szkocji i Włoch, którzy twierdzą, że odkryli ogromne, tajemnicze konstrukcje pod piramidami egipskimi. Corrado Malanga z Uniwersytetu w Pizie i Filippo Biondi z Uniwersytetu Strathclyde wykorzystali techniki radarowe i obliczenia, nie odkopali tych konstrukcji i tylko odtworzyli ich domniemany wygląd przy pomocy komputerowych wizualizacji, więc część środowiska naukowego podaje ich znalezisko w wątpliwość. Oni jednak nie tylko obstają przy swoich tezach, ale też twierdzą, że pod piramidami znajduje się klucz do zrozumienia naszej cywilizacji i historii. Ich zdaniem owe zagadkowe cylindryczne konstrukcje, nazywane przez nich "wielkim podziemnym miastem", mają około... 38 tysięcy lat. Same piramidy liczą sobie około 4,5 tysiąca lat. Jeśli badacze się nie mylą, to byłby to faktycznie przełom w nauce, bo dotychczas wydawało się, że tak dawno temu ludzie byli na etapie życia w jaskiniach i nie było mowy o żadnej wielkiej cywilizacji, a co dopiero o tak szeroko zakrojonych projektach. Ale zdaniem naukowców z radarem SAR zaawansowana cywilizacja istniała już wcześniej, ale została zgładzona w wyniku globalnego kataklizmu, a potem ślad po niej zaginął - aż do teraz.

Zdaniem autorów odkrycia pod Piramidą Chefrena znajduje się osiem tajemniczych cylindrycznych konstrukcji

Jaką technikę wykorzystali badacze przy eksploracji podziemi piramid? Chodzi o najnowocześniejszą techniką radarową, która pozwala połączyć dane dotyczące drobnych ruchów sejsmicznych z danymi z satelity i na tej podstawie tworzyć trójwymiarowe wizualizacje tego, co znajduje się pod ziemią. Zdaniem autorów odkrycia pod Piramidą Chefrena znajduje się osiem tajemniczych cylindrycznych konstrukcji, a dziwne obiekty ciągną się na głębokość aż dwóch kilometrów. "Pod piramidami odkryto ogromne podziemne miasto" - powiedziała na konferencji prasowej Nicole Ciccolo, rzeczniczka projektu. Jeśli te doniesienia są prawdą, to podziemne konstrukcje są wielokrotnie większe, niż same piramidy. Przypomnijmy, że w Gizie znajdują się trzy takie budowle, piramidy Cheopsa, Chefrena i Menkaure, zbudowane około 4500 lat temu w Egipcie nad Nilem. Największa z piramid, Cheopsa, ma 146 metrów wysokości i 228 metrów szerokości u podstawy, a tymczasem konstrukcje mają mieć dwa kilometry długości. Część środowiska naukowego podchodzi sceptycznie do rezultatów badań i dopatruje się tu jakiegoś błędu w sztuce, a konkretnie w używaniu radaru SAR. Inni przypominają, że Corrado Malanga to fascynat teorii o kosmitach, co w oczach części badaczy piramid umniejsza jego wiarygodność. To jednak jeszcze nie jest koniec, włosko-szkocki duet zapowiada kolejne badania jeszcze w 2025 roku.

i Autor: Shutterstock; Khafre Project

Sonda Widziałeś piramidy w Egipcie na własne oczy? Tak Nie

Scientists who made 'vast city' discovery beneath Egypt's Giza pyramid claim it was built by a long-lost advanced civilization | Daily Mail Online https://t.co/iXmkJwlpOY— roob (@roob62658287) March 25, 2025

QUIZ. Test geograficzny. Słynne budowle! Powinien znać je każdy Pytanie 1 z 10 Centrum Pompidou znajduje się... W Berlinie W Paryżu W Luksemburgu Następne pytanie