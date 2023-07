Tajemnicza śmierć w rezydencji Obamów! Kucharz utopiony w stawie!

Gotował dla prezydenta, utopił się w stawie na terenie rezydencji Baracka Obamy! Tragiczna śmierć szefa kuchni

Tajemnicza tragedia w rezydencji Obamów! Do dramatu doszło w poniedziałek, 24 lipca. Jak informuje policja stanowa w Massachusetts, w stawie za posiadłością w Martha’s Vineyard, enklawie najbogatszych, znaleziono ciało mężczyzny. Okazało się, że to ciało osobistego kucharza byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tafari Campbell (+45 l.) był zastępcą szefa kuchni w Białym Domu za czasów prezydentury Baracka Obamy i pozostał z jego rodziną, kiedy druga kadencja zakończyła się. 45-latek mieszkał z Obamami i gotował specjalnie dla nich. Ciało znaleziono tuż przed godziną 10 rano w poniedziałek w Edgartown Great Pond, stawie mającym niespełna trzy metry głębokości po godzinie poszukiwań. Co mogło się stać, skoro Tafari Campbell był świetnym pływakiem i fanatykiem fitnessu?

"Przez chwilę walczył o utrzymanie się na powierzchni, a następnie zanurzył się i nie wynurzył"

Zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu wpłynęło na policję jeszcze w niedzielny wieczór czasu lokalnego. Ktoś zadzwonił z rezydencji Obamów i powiadomił służby o "mężczyźnie z paddleboardem, który wszedł do wody, przez chwilę walczył o utrzymanie się na powierzchni, a następnie zanurzył się i nie wynurzył". Dochodzenie trwa. Barack Obama i Michelle Obama nie byli obecni w swoim letnim domu w czasie wypadku. Wydali już oświadczenie, w którym stwierdzają, że zmarły kucharz był "częścią ich rodziny". "Nasze serca są złamane" - piszą Obamowie. Tymczasem w sieci mnożą się domysły na temat śmierci kucharza. Niektóre teorie na ten temat są naprawdę szalone. "New York Times" zdawkowo przypomina, że nie jest to pierwsza nagła śmierć szefa kuchni, który gotował u amerykańskiego prezydenta. W 2015 utonął Walter Scheib, były szef kuchni za czasów Billa Clintona i George'a W. Busha.

