Zagadkowa śmierć 34-letniej żołnierki z USA. Michelle Young służyła w armii przez 16 lat, dwukrotnie była w Afganistanie. Osierociła 12-letnią córkę

"Michelle była piękną duszą, niesamowitą przyjaciółką, samotną matką, żołnierzem. To dowód na to, że nigdy nie wiadomo, przez co ktoś przechodzi i z jakimi demonami może walczyć. Nigdy nie wypełnimy luk w naszych sercach i zawsze pozostaniemy z pytaniem: 'Dlaczego?'". Tak przyjaciele sierż. sztabowej Michelle Young (+34 l.) napisali na stronie GoFundMe, gdzie prowadzą teraz zbiórkę pieniędzy na rzecz osieroconej 12-letniej córki zmarłej żołnierki. Ta tragedia rzeczywiście pokazuje dobitnie, że nawet osoby, które wydają nam się bardzo szczęśliwe, mogą zmagać się z przerastającymi ich tragediami. Michelle służyła w amerykańskiej armii, była samotną matką ukochanej 12-latki, do tego prowadziła popularne konto na Instagramie, promując fitness, zdrowy styl życia, wspominając też o tym, jak ważne jest podejmowanie kwestii zdrowia psychicznego.

Brat Michelle też popełnił samobójstwo. Przyszła żołnierka miała wtedy 14 lat

Niestety, nikt w porę nie pomógł jej samej. Nikt nie podejrzewał, że w życiu Michelle jest tyle cierpienia. Czy to przeżycia z Afganistanu, gdzie służyła na misji, wywołały traumę nie do pokonania? Przez 16 długich lat służby w wojsku Michelle musiała widzieć wiele strasznych rzeczy, a w Afganistanie była dwukrotnie. We wrześniu zamieściła post z okazji Tygodnia Zapobiegania Samobójstwom, w którym wspominała o tym, jak jej starszy brat odebrał sobie życie, gdy miała tylko 14 lat. Po 20 latach Michelle też popełniła samobójstwo. Na stronie Young’s GoFundMe zebrano już 45 000 dolarów na rzecz osieroconej 12-letniej Gracie.

