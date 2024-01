Takiej Miss Ameryki jeszcze nie było! Piękna blondynka jest pilotem myśliwca

Pierwszy raz w dziejach Miss America koronę najpiękniejszej zdobyła żołnierka w czynnej służbie. 22-letnia Madison Marsh zwyciężczynią finału konkursu piękności w USA

To pierwsza taka Miss America! Podczas ceremonii w Orlando na Florydzie ogłoszono, że najpiękniejszą Amerykanką została żołnierka w czynnej służbie. Madison Marsh (22 l.) pochodząca z Fort Smith w stanie Arkansas zdobyła koronę. Podporucznik Marsh wcześniej została koronowana na Miss Kolorado w maju 2023 roku. Jest pierwszym oficerem czynnej służby, który bierze udział w wyborach Miss America na szczeblu krajowym. Drugie miejsce zajęła Miss Teksasu, Ellie Breaux i to ona będzie pełnić obowiązki Marsh w razie, gdyby praca w armii nie dała się pogodzić z reprezentowaniem Miss AMerica przez cały nadchodzący rok. Trzecia była Miss Indiana Cydney Bridges. Przedstawiciel stanu Arkansas Steve Womack tak pogratulował nowej Miss America: "GRATULUJEMY Madison Marsh z Fort Smith, która właśnie została koronowana na Miss America 2024!!! Miałem przyjemność patrzeć, jak Madison dorasta przez lata i nie mógłbym być bardziej dumny z jej niewiarygodnego osiągnięcia! Jej niezwykła siła i historia będą inspiracją dla młodych kobiet w całej Ameryce!"

Kim jest Madison Marsh? Genialna miss zdobyła licencję pilota jako 17-latka

Jak opowiadała przed finałem 22-latka w rozmowie z Daily Mail, już jako dziecko marzyła o zostaniu naukowcem, fascynowały ją też samoloty. Licencję pilota genialna Amerykanka zdobyła już w wieku 17 lat. Potem ukończyła Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i wstąpiła na Uniwersytet Harvarda. Ale jednocześnie chciała podtrzymać rodzinną tradycję startowania w konkursach miss. Ponieważ Madison Marsh jest nie tylko inteligentna, ale i piękna, zaszła wysoko również w tej dziedzinie. Po co wojskowemu pilotowi wybory miss? Jak tłumaczy 22-latka, w ten sposób ma szansę przemawiać publicznie i zrobić coś dla społeczeństwa, w tym wypadku pokazać, że bycie zarówno żołnierką, jak i królową piękności nie zawsze pasuje do stereotypów. "To niesamowite doświadczenie, połączyć obie ulubione części mojego życia i, mam nadzieję, zrobić coś dobrego dla innych, aby mogli zdać sobie sprawę, że nie musisz się ograniczać" - mówi najpiękniejsza żołnierka.

U.S. Air Force 2nd Lt. Madison Marsh made history on Sunday by becoming the first active-duty service member to win the 2024 Miss America crown. pic.twitter.com/3NupCgKQEn— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 16, 2024

