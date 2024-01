Najpiękniejsza żołnierka chce być Miss Ameryki! Musisz zobaczyć Madison Marsh

Madison Marsh z USA to jednocześnie pilot myśliwca, Miss Kolorado, studentka na Harvardzie i porucznik Sił Powietrznych. Teraz zostanie Miss Ameryki?

Kiedy Madison Marsh (22 l.) wychodzi na scenę podczas wyborów miss lub pozuje do zdjęć, trudno domyślić się, jakie ma wykształcenie i czym zajmuje się na co dzień. Ale ta młoda kobieta z amerykańskiego Arkansas to... żołnierka w czynnej służbie, porucznik Sił Powietrznych i pilot myśliwca. Jak opowiada 22-latka w rozmowie z Daily Mail, już jako dziecko marzyła o zostaniu naukowcem, fascynowały ją też samoloty. Licencję pilota genialna Amerykanka zdobyła już w wieku 17 lat. Potem ukończyła Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i wstąpiła na Uniwersytet Harvarda. Ale jednocześnie chciała podtrzymać rodzinną tradycję startowania w konkursach miss. Ponieważ Madison Marsh jest nie tylko inteligentna, ale i piękna, zaszła wysoko również w tej dziedzinie.

Miss Kolorado chce łamać stereotypy. "Nie musisz się ograniczać"

W maju 2023 roku Madison Marsh została Miss Kolorado, a już lada dzień będzie ubiegać się o koronę Miss America podczas finału organizowanego na Florydzie. po co wojskowemu pilotowi wybory miss? Jak tłumaczy 22-latka, w ten sposób ma szansę przemawiać publicznie i zrobić coś dla społeczeństwa, w tym wypadku pokazać, że bycie zarówno żołnierką, jak i królową piękności nie zawsze pasuje do stereotypów. "To niesamowite doświadczenie, połączyć obie ulubione części mojego życia i, mam nadzieję, zrobić coś dobrego dla innych, aby mogli zdać sobie sprawę, że nie musisz się ograniczać" - mówi najpiękniejsza żołnierka.

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...

US air force fighter pilot, 22, training to be a Top Gun is also vying for the Miss America crown https://t.co/NCG3RyVfHL pic.twitter.com/DoRLZBsWCM— Daily Mail Online (@MailOnline) January 10, 2024

QUIZ. Co znaczą te trudne słowa? Wzbudzisz podziw, jeśli uzyskasz choć 8/10! Pytanie 1 z 10 Co to jest laubzega? Ryba słodkowodna Choroba uszu Rodzaj piły Dalej