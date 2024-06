Tajemnicze zaginięcie na rajskiej wyspie! Wcześniej zniknął tam Polak

Dwa tajemnicze zaginięcia na Wyspach Kanaryjskich, zniknęli Polak, a potem brytyjski nastolatek. Zaginiony Jay Slater zdążył wykonać rozpaczliwy telefon

Ta tajemnicza sprawa nie schodzi z pierwszych stron brytyjskich gazet. Niemal dwa tygodnie temu, 17 czerwca, na Teneryfie zaginął młody brytyjski turysta. Jay Slater (19 l.) poleciał na Wyspy Kanaryjskie na festiwal muzyczny. Feralnego dnia o godzinie 8:50 rano wykonał niespodziewany telefon do swojej znajomej. Powiedział, że zgubił się na Teneryfie w rejonie Parku Narodowego Teno i miejscowości Masca, a w telefonie zostało mu zaledwie 1 proc. baterii. Potem kontakt z chłopakiem urwał się na dobre. Znajoma powiadomiła rodzinę Jaya, a oni policję. Ale poszukiwania nic nie dały. Co mogło się z nim stać? Spekulacjom nie ma końca. Teren jest górzysty i trudny, nastolatek mógł spaść w jakąś przepaść. "Masca jest bardzo odludna... okropne miejsce, jeśli się w nim zagubisz. Jest mnóstwo przepaści, lasów. Jeśli ktoś się tam przewróci, odnalezienie kogoś zajmie kilka dni" - przestrzega była komendantka policji w Northumbrii, Sue Sim, w Talk TV.

Zaginął polski żeglarz Marek Siedlecki. Wypłynął jachtem z portu w Hiszpanii. Może dryfować po oceanie

Również na Wyspach Kanaryjskich, z kolei w rejonie Gran Canarii, zaginął cztery dni przed brytyjskim 19-latkiem polski żeglarz. Oba zaginięcia pozostają niewyjaśnione. W mediach społecznościowych pojawił się apel syna o pomoc w namierzeniu zaginionego Marka Siedleckiego i jego jachtu. Wiadomo, że Polak wypłynął w portu na hiszpańskiej wyspie Fuerteventura należącej do Wysp Kanaryjskich. Z Polakiem urwał się kontakt 13 czerwca, w miniony czwartek. "Mój ojciec wypłynął jachtem z portu w Hiszpanii, ale nie dotarł do celu i obecnie jego losy są nieznane" - pisze na Facebooku Przemysław Siedlecki. Dane jachtu to: Elan Impression 434, nazwa - NAUTIS, rejestracja Pol19474. Według rodziny zaginionego żeglarza istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polak żyje i czeka na pomoc gdzieś na oceanie.

It takes 3.2 seconds to RT and help find jay Slater he is on holiday in Tenerife and has gone missing please call 116 000 with any information pic.twitter.com/GxwaVCAGR1— Danny (@doglab) June 18, 2024

