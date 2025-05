Tajemnicze zniknięcie 17-latki. Dziewczyna nie dotarła na lotnisko

Chcesz jechać do Barcelony w wakacje? Zastanów się dwa razy. Miasto ma dość turystów

Zaginęła w drodze na lotnisko

Pheobe Bishop była ostatni raz widziana 15 maja około godziny 8:30 w pobliżu lotniska w Bundaberg, miejscowości położonej w stanie Queensland, na wschodnim wybrzeżu Australii. Nastolatka miała ze sobą bagaż i była ubrana w zielony top na ramiączkach oraz szare spodnie dresowe. Miała udać się w podróż samolotem, jednak nigdy nie dokonała odprawy ani nie wsiadła na pokład. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Policja stanu Queensland ogłosiła, że prowadzi dochodzenie w sprawie zniknięcia Pheobe jako potencjalnego przestępstwa - informuje "The Guardian". Przeszukano i zabezpieczono nieruchomość w Gin Gin – miejscowości, w której nastolatka mieszkała. Drugim kluczowym tropem jest szary Hyundai ix35. To prawdopodobnie ten samochód przywiózł ją na lotnisko – został on zabezpieczony.

Pheobe Bishop, 17, missing from Bundaberg: Family speak out about final phone call https://t.co/nx6mIv4uRU— Daily Mail (@DailyMail) May 21, 2025

Apel do świadków i kierowców

Policja apeluje do mieszkańców Bundaberg i okolic o przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziewczyny. Szczególnie cenne mogą być nagrania z wideorejestratorów lub kamer monitoringu z 15 maja – zwłaszcza w rejonie lotniska lub miejscowości Gin Gin. Pheobe Bishop ma około 180 cm wzrostu, jasną karnację, długie farbowane na czerwono włosy i piwne oczy.

