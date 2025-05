22-letnia modelka zamordowana we własnym domu

María José Estupiñán, studentka, modelka i influencerka z miasta Cúcuta na północnym wschodzie Kolumbii, została zastrzelona 15 maja. Policja poinformowała, że sprawca przyszedł do jej domu przebrany za kuriera. Gdy kobieta otworzyła drzwi, strzelił do niej, po czym uciekł — co zarejestrowały kamery monitoringu. Według The Guardian, Estupiñán wcześniej zgłaszała przypadki przemocy domowej ze strony byłego partnera. Dzień przed jej śmiercią sąd nakazał mężczyźnie wypłatę odszkodowania w wysokości 30 mln pesos (ok. 1550 dolarów).

Władze badają sprawę jako możliwe feminicidio, czyli zabójstwo kobiety z powodu jej płci. Kol Leonadro Capacho z policji w Cúcucie potwierdził, że wcześniejsze skargi ofiary mogą wskazywać na taki motyw, jednak konieczne są dalsze ustalenia.

Asesinan a otra Influencer, el agresor fingió ser un repartidor. María José Estupiñan conocida como “la mona” fue asesinada en Cúcuta Colombia el pasado 15 de mayo por la mañana. A través de redes sociales de difundieron imágenes del momento en que el presunto feminicida huye. pic.twitter.com/4Y7cGiUcUQ— Juan Carlos Robles (@JuanCarlosRR_Tv) May 17, 2025

Aktywistki, w tym Alejandra Vera z kolektywu Woman, Speak Out and Move It, oskarżają kolumbijski system o współodpowiedzialność. Ich zdaniem państwo nie zareagowało mimo wcześniejszych zgłoszeń przemocy. - María José zrobiła wszystko, co przewiduje prawo — zgłaszała, szukała pomocy. Ale system ją zawiódł - powiedziała Vera cytowana przez The Guardian.

Organizacje kobiece alarmują, że ponad 70% spraw z lat 2021–2023 pozostało niewyjaśnionych. Human Rights Watch zwraca uwagę, że przemoc ze względu na płeć jest w Kolumbii powszechna, a sprawcy rzadko ponoszą konsekwencje.

