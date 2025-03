PILNE!

Tajne rozmowy ludzi Trumpa z przeciwnikami Zełenskiego! Sensacyjne szczegóły!

Julia Tymoszenko i Petro Poroszenko - to właśnie z nimi miały się spotkać cztery osoby z bliskiego otoczenia Donalda Trumpa. Te sensacyjne informacje podaje w czwartek (6 marca) rano "Politico". Rozmowy toczyły się na temat możliwych wyborów prezydenckich w Ukrainie. Ludzie Trumpa są przekonani, że Wołodymyr Zełenski by ich nie wygrał. Zupełnie co innego mówią natomiast sondaże.