To naprawdę koniec wojny?! Trump: "Rosja jest gotowa na pokój". Sensacyjne słowa

To ostatnie dni papieża Franciszka? Watykan szykuje się do pochówku. "Żadnych urlopów"

Pierwsze komentarze ze strony ukraińskiej po tym, co w orędziu przed Kongresem powiedział wczesnym świtem polskiego czasu prezydent Donald Trump, są pełne nadziei. "Podczas przemówienia w Kongresie (…) Trump nie ogłosił wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, ale powtórzył, że Stany Zjednoczone wydały +możliwie 350 miliardów dolarów+, podczas gdy Europa wydała tylko 100 miliardów dolarów" – podkreśla portal Radia Swoboda. "Jego przemówienie było dla Ukrainy znacznie lepsze, niż mogło być" - komentują w środę (5 marca) politycy z Ukrainy. Czy to znaczy, że szanse na pokój się zwiększyły?

Wojna w Ukrainie. Wreszcie będzie pokój?

Trump przekazał w swoim orędziu, iż otrzymał list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym ten zadeklarował gotowość do przystąpienia do rozmów pokojowych. Amerykański przywódca powiedział także, że otrzymuje w tej sprawie "silne sygnały" od Rosji. "Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? Czas zakończyć to szaleństwo" - powiedział amerykański przywódca.

Trump ma "sygnały" z Rosji. O co chodzi?

Ukraina odebrała te słowa pozytywnie - "ponieważ dzień wcześniej można było odnieść wrażenie, że po wystąpieniu prezydenta USA w Kongresie można spodziewać się czegoś negatywnego" - komentowało radio BBC Ukraina. "Otwarte pozostaje jednak pytanie: co z amerykańską pomocą wojskową? Dzień wcześniej Zełenski polecił ministerstwu obrony dowiedzieć się, co dzieje się w tym obszarze. Zełenski nie stwierdził bezpośrednio, że została ona zawieszona" – zaznaczył serwis.

Są jednak także głosy, wyrażające nieco mniejszy optymizm. "Uważnie wysłuchałem prezydenta Trumpa. Powiedział, że otrzymał list od Zełenskiego (…) oraz sygnał z Rosji o pragnieniu pokoju. Doszedłem do wniosku, że Rosja nie jest gotowa na pokój. Bo co to jest sygnał?" – napisał na Facebooku deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. "Ale ogólnie rzecz biorąc, było to dla nas (orędzie Trumpa) znacznie lepsze, niż mogło być. Jednak nie było zbyt konkretne. Dlatego poprawa stosunków z Ameryką jest wielką rzeczą, ale nie mniej ważne jest przebudzenie Europy. To właśnie dzieje się teraz. I, o dziwo, USA, Europa i Ukraina myślą pod tym względem podobnie" - dodał.

Duda skomentował rozmowę Trump - Zełenski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.