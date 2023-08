Tajne spotkanie księcia Harry'ego z królem Karolem III! "Rozmowy pokojowe, bez Meghan"

Wielkie spotkanie króla Karola III z księciem Harrym! Rozmowy pokojowe odbędą się bez Meghan Markle

Sensacyjne wieści prosto z brytyjskiej rodziny królewskiej! Podobno w Pałacu Buckingham szykuje się historyczne spotkanie na szczycie. Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiej prasy, sam król Karol III spotka się w cztery oczy ze swoim zbuntowanym synem, księciem Harrym. Wszystko rozegra się już niebawem! W pierwszych dniach września książę Harry i Meghan Markle polecą wspólnie do Niemiec, gdzie w tym roku, w Düsseldorfie, odbędą się zawody sportowe dla weteranów wojennych zwane Invictus Games, organizowane właśnie przez Harry'ego, który sam służył w wojsku. Invictus Games potrwają do 16 września. Wtedy, zgodnie z doniesieniami "Mirror" i "OK!", Meghan wyleci do USA, zaś Harry do Wielkiej Brytanii. Właśnie tam ma spotkać się z ojcem, który specjalnie przełożył wizytę we Francji na 20 września.

"Król przełożył oficjalną wizytę we Francji na 20 września, więc ma kilka wolnych dni w Londynie, aby spotkać się z jego synem"

Rozmowy pokojowe mają odbyć się bez udziału Meghan Markle. Czy ma to jakiś związek z doniesieniami o kłopotach małżeńskich Meghan Markle i księcia Harry'ego? Tego póki co nie wiadomo, a tymczasem źródło zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej tak mówi dla OK!": „Król Karol ma wrócić do Londynu z Balmoral w połowie września, co zbiega się w czasie z końcem podróży Harry'ego na Invictus Games do Dusseldorfu. Król przełożył oficjalną wizytę we Francji na 20 września, więc ma kilka wolnych dni w Londynie, aby spotkać się z jego synem. Pracownicy próbują teraz dopracować szczegóły.

Sonda Czy lubisz brytyjską rodzinę królewską? TAK NIE Nie interesuję się nimi

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej