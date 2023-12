Tak 77-letnia Cher poznała 40 lat młodszego kochanka! "Zakochałam się, bo ma zęby z diamentów!"

77-letnia Cher opowiedziała, jak poznała 37-letniego narzeczonego. Uwiodła ją diamentowa sztuczna szczęka

Już ponad rok temu salony obiegła plotka o szokującym romansie sławnej piosenkarki Cher. 77-letnia weteranka showbiznesu poderwała młodszego aż o 40 lat producenta muzycznego! "Miłość nie zna matematyki!" - tak gwiazda pisała w mediach społecznościowych na temat swojego nowego związku w listopadzie 2022 roku. Jej wybrankiem był Alexander Edwards (37 l.). "Czy to twój nowy mężczyzna?" - pytali fani, a Cher odpowiedziała, pisząc: "Yessss". Wielu nie dowierzało, by romans przetrwał, zwłaszcza że Alexander Edwards słynie z niewierności. Jego była partnerka swojego czasu ujawniła, że zdradzał ją z dwunastoma kobietami naraz. Ale to nie zraziło Cher i piosenkarka zaręczyła się w Boże Narodzenie z 37-letnim kochankiem po dwóch miesiącach znajomości. Potem na krótko się rozstali, ale niedawno znów do siebie wrócili! A teraz Cher szczerze opowiedziała w rozmowie z Daily Mail o tym, jak poznała swojego lubego.

"Powiedziałam: 'Masz piękny grill', a on na to: 'To moje prawdziwe zęby'"

Trudno uwierzyć w tę historię! Weteranka scen zadurzyła się w producencie muzycznym Alexandrze Edwardsie, kiedy tylko otworzył usta podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Cher zobaczyła, że tajemniczy przystojniak ma sztuczne zęby zrobione z diamentów i od tego momentu nie baczyła na różnicę wieku! Diamentowa szczęka mężczyzny całkowicie zawróciła jej w głowie! „Mój turecki przyjaciel Nebie zobaczył jego zęby i powiedział: 'Cher, idź go o nie zapytać'” – powiedziała gwiazda. W końcu to zrobiłam i powiedziałam: 'Masz piękny grill', a on na to: 'To moje prawdziwe zęby'" - wspomina ze łzami wzruszenia w oczach Cher. Turecki swat zdradził Edwardsowi numer telefonu do piosenkarki i wkrótce miłość rozkwitła.

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Cher revealed how her boyfriend Alexander Edwards' diamond-studded teeth led to their romance, in a new interview. https://t.co/6jcUp3SqVP— HollywoodLife (@HollywoodLife) December 2, 2023

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej