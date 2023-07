i Autor: IZVESTIA (4), Prigozhin Press Service via AP Yevgeny Prigozhin

Jest też sala modlitewna

Tak mieszka Prigożyn. Odcięte głowy wrogów, aligator, złoto i mnóstwo peruk [GALERIA]

Prokremlowska Izwiestia pokazała właśnie zdjęcia i nagrania z nalotu, jaki na posiadłość Jewgienija Prigożyna przeprowadziły służby bezpieczeństwa. To, co funkcjonariusze tam znaleźli, przechodzi ludzkie pojęcie! Potężny skład amunicji, wielki młot, kolekcja peruk. A to wciąż nie wszystko. Posiadłość dosłownie ocieka luksusem.