Gdzie jest Alina Kabajewa? Prigożyn chce zabrać Putinowi wszystko, nawet kochankę?!

Co tam się działo?!

Bunt w Rosji. Co wiadomo teraz? Szykowali zamach na Putina

W piątek (23 czerwca) właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn nazywany też "kucharzem Putina" stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę. W sobotę, 24 czerwca, cały świat obserwował ich szturm na stolicę Rosji.

Bunt w Rosji. Putin zwiał do bunkrów?

W tym czasie z Kremla w popłochu uciekał Władimir Putin - niezależne rosyjskie media podawały, że wsiadł do samolotu na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo i odleciał. Początkowo mówiono, że udaje się do Petersburga, szybko jednak samolot zniknął z radarów, a rosyjski prezydent ostatecznie podobno ukrył się w bunkrach w swojej rezydencji we Wałdaju. Czy zabrał tam ze sobą Alinę Kabajewą (40 l.), swoją wieloletnią kochankę, matkę czworga jego dzieci, byłą gimnastyczkę?

Putin i Kabajewa. Pierwsza para Rosji?

Kabajewa, nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, jest z Putinem związana od co najmniej 15 lat. Razem żyją, zarabiają i wydają miliony. Mają wspólnie luksusowe rezydencje i wielki majątek. Jakiś czas temu pisaliśmy, że piękna Rosjanka prawdopodobnie wpadła w oko Prigożynowi. Autor Telegramowego kanału Generał SWR, będący najprawdopodobniej byłym generałem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji pisał w styczniu tego roku, że jego zdaniem szef grupy Wagnera ostrzy sobie zęby na wszystko, co ma Putin.

Prigożyn zabierze Putinowi nawet kochankę?

"Putin wraz ze swoimi ludźmi dyskutował ostatnio o »niegrzeczności« Jewgienija Prigożyna, który w przemówieniu do prezydenta poufale nazywa go Wołodia i mówi o nim »ty«. Podobna sytuacja miała miejsce podczas noworocznych życzeń Prigożyna, które składał Putinowi przez zestaw głośnomówiący w obecności kilku osób. W tym samym czasie zawstydzony Putin podziękował mu w odpowiedzi i zakończył rozmowę. W takim tempie Prigożyn wkrótce będzie dzielić łóżko ze słynną konkubentką prezydenta [Aliną Kabajewą - przyp. red.], a Putin będzie musiał zadowolić się kanapą w swoim gabinecie, jeśli oczywiście Prigożyn na to pozwoli" - komentował.

⚡️⚡️Putin's plane took off from Moscow towards St. Petersburg. pic.twitter.com/JPiFvMHdX2— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 24, 2023

