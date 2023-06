Putin uciekał przed Prigożynem, teraz wysadzi elektrownię atomową? Wszystko gotowe!

W weekend w Rosji, która od ponad roku prowadzi z Ukrainą krwawą wojnę, doszło niemal do przewrotu. W piątek (23 czerwca) właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę. W sobotę, 24 czerwca, cały świat obserwował ich szturm na stolicę Rosji. W tym czasie z Kremla w popłochu uciekał Władimir Putin - niezależne rosyjskie media podawały, że wsiadł do samolotu na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo i odleciał. Początkowo mówiono, że udaje się do Petersburga, szybko jednak samolot zniknął z radarów, a rosyjski prezydent ostatecznie podobno ukrył się w bunkrach w swojej rezydencji we Wałdaju.

Prigożyn jechał na Putina i nagle zrezygnował. W co gra?

Po upływie doby nagle Prigożyn się zatrzymał i zapowiedział, że by "uniknąć rozlewu krwi", zrezygnuje ze szturmu na Moskwę. Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Po wszystkim Putin podziękował Łukaszence, zapowiedział też, że ani Prigożynowi, ani jego ludziom nic za bunt nie grozi. Tymczasem w niedzielę, 25 czerwca, pojawiły się niepokojące wieści o niemal pewnym i dokładnie zaplanowanym ataku na elektrownię atomową w Zaporożu.

Putin wysadzi elektrownię atomową? "Sytuacja nigdy nie była tak poważna"

"Rosja zakończyła przygotowania do zniszczenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej"- ostrzegł w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The New Statesman" generał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Zgodnie z jego doniesieniami, zbiornik chłodzący elektrowni został zaminowany przez rosyjskie wojska. Bez chłodzenia reaktory jądrowe mogłyby się stopić w okresie od 10 godzin do 14 dni. Budanow twierdzi, że Rosja byłaby w stanie podnieść napięcie w liniach zasilających elektrownię, doprowadzając do awarii jądrowej w dolnej granicy tego przedziału czasowego. Jeśli to się stanie, czeka nas katastrof nuklearna. "Sytuacja nigdy nie była tak poważna jak teraz" - nie kryje Budanow.

4 out of 6 power units of the #Zaporizhzhia NPP are mined with explosives and are ready to be blown up by the occupiers, said Budanov, head of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of #Ukraine."The situation has never been as serious as it is now,"… pic.twitter.com/ckHI3YDxb7— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2023

