Tak przed laty wyglądała Lauren Sanchez. Żona Jeffa Bezosa bardzo się zmieniła?

Lauren Sanchez to żona jednego z najbogatszych ludzi świata. Jak wyglądała dawniej?

Majątek Jeffa Bezosa wyceniany jest na 281 miliardów dolarów i jest teraz na piątej pozycji w rankingu najbogatszych ludzi według Bloomberga. Wcześniej przez wiele lat to on był liderem tego zestawienia. Zamiast wdawać się w przelotne romanse ze znacznie młodszymi partnerkami, założyciel Amazona już parę lat temu oddał serce kobiecie niemal dokładnie w swoim wieku. Huczne zaślubiny z Lauren Sanchez miały miejsce w ubiegłym roku w Wenecji. Wybranka miliardera wywołuje w internecie spore kontrowersje. Krytycy często zarzucają jej mało wyszukany gust i częste korzystanie z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Mimo to, Bezos wydaje się być w nią całkowicie wpatrzony. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak jego obecna żona prezentowała się w przeszłości? Wbrew pozorom, zachowała wiele ze swoich dawnych rysów twarzy. Warto prześledzić jej ewolucję!

Początki związku w cieniu skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Zanim doszło do weneckiego ślubu w czerwcu ubiegłego roku, relacja Lauren Sanchez i Jeffa Bezosa budziła ogromne emocje. Prezenterka stacji Fox, będąca jednocześnie pilotką i producentką, zaczęła spotykać się z biznesmenem w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Oboje pozostawali wtedy w związkach małżeńskich, a pierwsze pogłoski o ich znajomości pojawiły się między 2016 a 2018 rokiem. W 2018 roku Jeff Bezos i jego ówczesna żona, MacKenzie Bezos, ogłosili separację. Zakończony w 2019 roku rozwód sprawił, że MacKenzie, po 26 latach małżeństwa, stała się na moment najzamożniejszą kobietą na globie, choć nie zatrzymało to dalszego bogacenia się jej byłego męża. Sanchez również przeszła przez proces rozwodowy ze swoim ówczesnym mężem, Patrickiem Whitesellem, z którym była od 2005 roku. Mają oni dwójkę dzieci: Ellę i Evana. Ponadto prezenterka ma starszego syna Nikko z relacji z Tonym Gonzalezem. Bezos i MacKenzie Scott wychowali czwórkę pociech.

