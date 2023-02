Tak Putin każe nazywać wojnę na Ukrainie? Wszystko okaże się niebawem

Rosjanin chciał wstąpić do ukraińskiej armii. Szok, co go spotkało!

Już za kilka dni przypada pierwsza rocznica wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Nie brak medialnych doniesień o tym, co podobno planuje w związku z tym Władimir Putin. Jego "operacja specjalna", jak uparcie nazywa rozpętany przez siebie krwawy konflikt, nie przyniosła mu jak dotychczas zdecydowanego zwycięstwa. Chce to rozegrać w inny sposób - uważają osoby z otoczenia dyktatora, na które powołują się dziennikarze "The Moscow Times". Rosyjski dyktator postanowił podobno wydać rozkazy dotyczące tego, jak należy w "poprawny" sposób nazywać konflikt i nie będzie to już "operacja specjalna", a coś zupełnie innego. Putin ma odsłonić karty podczas przemówienia zaplanowanego na 21 lutego. Otóż teraz "operacja specjalna" może zostać przemianowana na "operację antyterrorystyczną". "The Moscow Times" spekuluje, że to pozwoliłoby powołać się na konkretne zapisy w rosyjskim prawie i w efekcie nawet doprowadzić do deeskalacji konfliktu.

Putin zakazał nazywania wojny na Ukrainie wojną. Jak dotąd kazał mówić o "operacji specjalnej"

Zgodnie z rosyjskich prawem należy nazywać konflikt na Ukrainie "operacją specjalną". W marcu prezydent Rosji podpisał ustawę, zgodnie z którą za "nieprawdziwe" wypowiedzi o "operacji specjalnej" można trafić do więzienia nawet na 15 lat. Chodzi między innymi o "dyskredytację sił zbrojnych", a także o "rozpowszechnianie fałszywych informacji" i popieranie sankcji nakładanych na Rosję. 1 grudnia weszły w życie poprawki rosyjskiej ustawy o agentach zagranicznych, które zdaniem komentatorów mają służyć do tłumienia w zarodku wszelkich przejawów społecznego niezadowolenia. Dotychczas "ustawa o agentach zagranicznych w Rosji" określała jako takich agentów osoby, które otrzymywały z zagranicy jakieś pieniądze. Potem definicja ta została w niejasny sposób rozszerzona o wszelkie osoby, które znajdują się pod "wpływem lub presją" jakichś podmiotów zagranicznych. Władze będą mogły podawać do publicznej wiadomości dane i adresy domowe takich ludzi.

The war in Ukraine will be the main topic of Putin's message to the Federal Assembly, Dmitry Peskov said."Our whole life now is around the Special Military Operation," Peskov added. pic.twitter.com/dp6JM3rdtU— NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2023

