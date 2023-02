Mocne słowa o Rosji Putina. "Zachód musi się na to przygotowywać"

Ukraina zapowiada zniszczenie Rosji Putina. "Na pewno ją rozwalimy i będzie zdemontowana"

Czym skończy się wojna na Ukrainie? Czy upadkiem Władimira Putina, a może wydarzenia nie potoczą się tak pomyślnie? Pokonamy Rosję putinowską - przekonują od wybuchu konfliktu przedstawiciele ukraińskich władz. A teraz jeden z nich dodaje, że nie tylko uda się obronić Ukrainę, ale także zniszczyć Rosję w jej obecnym kształcie. "Zachód musi się na to przygotowywać. Uważają, że Rosja ma pozostać w tych samych granicach. To wielki błąd. Na pewno ją rozwalimy i będzie zdemontowana (...) Będzie trudno, ale zwyciężymy" - takie słowa na temat państwa Władimira Putina wypowiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy cytowany przez Ukraińską Prawdę. Urzędnik mówi, że historia się powtórzy i obecna Rosja upadnie tak jak ZSRR.

"Doprowadziliśmy do upadku ZSRR, doprowadzimy też do upadku Federacji Rosyjskiej w jej obecnych granicach"

"Doprowadziliśmy do upadku ZSRR, doprowadzimy też do upadku Federacji Rosyjskiej w jej obecnych granicach. Chodzi o to, że oni (Rosjanie) bardzo źle znają historię. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że to właśnie Ukraińcy rozwalili ZSRR. Mało kto zdaje sobie sprawę, od czego wszystko się zaczęło. Mogę przypomnieć. Kiedy 2 marca 1989 roku w ZSRR po raz pierwszy w Workucie doszło do strajku, w którym uczestniczyło 176 górników, to 94 z nich było Ukraińcami. I kiedy zaczęto im grozić, następnego dnia 58 Ukraińców zjechało do przodka i nie wychodziło, dopóki ich wszystkie żądania nie zostały spełnione. Wtedy zaczął się proces, lipcowe strajki górników, po bardzo krótkim czasie rozwalił się ZSRR, uważany za monstrum, jakiego nie da się powalić" - dodał Daniłow.

Rosja rozpadnie się w ciągu paru lat?! Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Prognoza Atlantic Council na najbliższą dekadę

O możliwym rozpadzie Rosji mówiło niedawno 167 ekspertów z think tanku Scowcroft Center for Strategy and Security należącego do Atlantic Council. "Rosja, jaką znamy, może nie przetrwać nadchodzącej dekady" - czytamy na stronie Scowcroft Center for Strategy and Security. "Prawie połowa (46 proc.) respondentów spodziewa się, że do 2033 r. Rosja stanie się państwem upadłym lub rozpadnie się. Ponad jedna piąta (21 proc.) uważa Rosję za najbardziej prawdopodobny kraj, który stanie się państwem upadłym w ciągu najbliższych dziesięciu lat, co oznacza więcej niż dwukrotnie wyższy odsetek w przypadku kolejnego najczęściej wybieranego kraju, czyli Afganistanu" - czytamy dalej. 40 proc. europejskich ekspertów jako możliwe przyczyny rozpadu Federacji Rosyjskiej w ciągu najbliższych dziesięciu lat wymienia rewolucję, wojnę domową lub inne formy wewnętrznej dezintegracji politycznej. Zgadza się z tą diagnozą 36 proc. respondentów z USA.

Danilov said that the collapse of the Soviet Union was the work of UkrainiansHe did not forget to add that they would destroy Russia as well.“ We destroyed the Soviet Union. We will definitely destroy Russia, it will be dismantled in the form in which it exists today. pic.twitter.com/Ol5cZXttmq— Eetu Seppänen🇫🇮🇺🇦 #NAFOFELLA (@EetuSeppnen1) February 16, 2023

