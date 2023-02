Putin został zdradzony?! Chodzi o "kogoś bliskiego dyktatorowi"

Putin zdradzony przez bardzo bliską osobę. Ukraiński wywiad twierdzi, że dyktator ma skrytych wrogów w swoim otoczeniu

Po wybuchu wojny na Ukrainie szybko zaczęły mnożyć się medialne doniesienia o tym, że wiele wysoko postawionych osób w Rosji było zaszokowanych rozwojem wydarzeń. Podobno na Kremlu aż wrzało od tajonego niezadowolenia, zwłaszcza związanego z ekonomicznymi konsekwencjami rozpętania wojny i nałożenia na Rosję sankcji. Jednak ostatecznie do żadnego puczu na Kremlu nie doszło, nieliczne protesty uliczne też zostały stłumione. Jak wielu polityków w Rosji tak naprawdę nie popiera wojny na Ukrainie i ma dość Putina? Trudno powiedzieć, ale takie osoby znajdują się nawet w bardzo bliskim otoczeniu rosyjskiego dyktatora i były gotowe w obronie swoich interesów podjąć współpracę ze służbami wywiadowczymi Ukrainy - twierdzi Anton Czerniak z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) w rozmowie z portalem iefimerida.gr, cytowanej przez Wirtualną Polskę. Co powiedział?

"Znaleźliśmy możliwości współpracy nawet z osobami bardzo bliskimi Putinowi. To ludzie ponad wszelkim podejrzeniem"

"W wojnie używamy wszystkich środków, na jakie pozwala nam prawo. Znaleźliśmy możliwości współpracy nawet z osobami bardzo bliskimi Putinowi. To ludzie ponad wszelkim podejrzeniem znani jako zwolennicy "wielkiej Rosji". Nawet w otoczeniu Putina jest całkiem sporo osób, które nie popierają jego polityki wobec Ukrainy. Krótko mówiąc, są przeciwni tej konkretnej wojnie. Jednak mało kto robi to z powodu sympatii do Ukrainy lub z odrazy do wojny. Wszyscy robią to dla własnej korzyści, ponieważ leży to w ich najlepszym interesie. Po inwazji na Ukrainę kilka osób zaczęło bardzo szybko tracić pieniądze i wpływy. To nie jest coś, co im się podoba" - powiedział Anton Czerniak.

⚡️The military intelligence of Ukraine has agents surrounded by putin. This was reported to the Greek newspaper Iefimerida by Andriy Chernyak, a representative of the State Government. pic.twitter.com/wkzIabv5AG— FLASH (@Flash_news_ua) February 15, 2023

