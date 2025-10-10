Tak utył, że nie mógł wyjść z mieszkania! Wycinali ściany i wzywali dźwig

Otyły mężczyzna odkrył, że nie mieści się w drzwiach mieszkania. Trzeba było użyć dźwigu i wyburzać ściany

Niezwykła akcja ratunkowa w West Palm Beach na Florydzie! Służby ratunkowe musiały użyć dźwigu i palety transportowej, żeby wydostać z mieszkania... mężczyznę, który tak utył, że przestał mieścić się w drzwiach mieszkania. Według portalu Hype Fresh, mężczyzna, którego nazwiska nie ujawniono, poczuł się źle i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Ale nie można było wynieść go do karetki w zwykły sposób. Ponieważ chodziło o ratowanie życia, konieczna była szeroko zakrojona akcja ratunkowa. Amerykanina wydobyto przez balkon, ale i to nie było takie proste. Trzeba było usunąć część ściany mieszkania oraz fragment balustrady balkonu, a następnie przy pomocy specjalistycznego sprzętu unieść pacjenta na palecie podczepionej do dźwigu.

Na zabezpieczonej konstrukcji, wyłożonej poduszkami, mężczyzna został ostrożnie poniesiony w swoim pokoju, a następnie opuszczony z wysokości około sześciu metrów prosto na czekającą pod domem karetkę. W akcji uczestniczyło około dwunastu ratowników i strażaków. Operacja przebiegła pomyślnie, a pacjent trafił do pobliskiego szpitala, gdzie udzielono mu pilnej pomocy. Nagranie z ewakuacji, które trafiło do mediów społecznościowych, szybko obiegło internet, wywołując falę komentarzy.

Co dziesiąty Amerykanin może mieć podobny problem. Szokujące dane

Tymczasem z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wynika, że aż 9–10 procent dorosłych Amerykanów cierpi na otyłość olbrzymią, czyli jej skrajną postać! Z kolei nadwagę ma 73,6 proc. pełnoletnich obywateli USA. W Polsce, według raportu z 2025 roku, 58 proc. dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość.

