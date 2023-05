Tak wyglądała wizyta Zełenskiego u papieża Franciszka! Prezenty mówią wiele

Wołodymyr Zełenski odwiedził papieża Franciszka. Prezenty, którymi się wymienili, są bardzo wymowne. Zełenski namówił Franciszka do potępienia Putina?

Wołodymr Zełenski dość rzadko opuszcza Kijów, z którego od kilkunastu miesięcy dowodzi wojną na Ukrainie. Często bierze udział w spotkaniach przywódców tylko poprzez wideokonferencję. Jednak teraz wybrał się z dość długą wizytą na zachód Europy. Spotkał się z papieżem Franciszkiem, włoską premier Giorgią Meloni, a teraz przyleciał do Niemiec. Podczas audiencji u głowy Kościoła miały miejsce pewne wiele mówiące gesty. Papież i Wołodymyr Zełenski wymienili się prezentami, które odczytano jako wymowne symbole ich stosunku do wojny na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski dał papieżowi obraz Matki Bożej namalowany na kamizelce kuloodpornej oraz obraz zatytułowany "Strata", przedstawiający Maryję z czarną sylwetką dziecka na rękach, co symbolizuje dzieci zabite podczas inwazji. Widać, że Zełenski chciał zwrócić uwagę papieża na rosyjskie zbrodnie. Powiedział też wprost, że wezwał Franciszka, by potępił rosyjskie zbrodnie. Tymczasem Franciszek podarował Wołodymyrowi Zełenskiemu album o modlitwach w czasie pandemii koronawirusa, książkę "Encyklika o pokoju na Ukrainie", zawierającą przemówienia papieża z wezwaniami do pokoju oraz rzeźbę przedstawiającą gałązkę oliwną, czyli symbol pokoju. Papież namawia Zełenskiego do negocjacji, on zaś nie chce ustępować rosyjskiemu agresorowi.

Zełenski: "Nie może być znaku równości między ofiarą i agresorem"

"Papież zapewnił o swojej stałej modlitwie, poświadczanej przez wiele jego publicznych apeli i próśb do Pana Boga o pokój od lutego zeszłego roku" - głosi oficjalny watykański komunikat po spotkaniu. Od początku wojny na Ukrainie brakuje jednoznacznego potępienia Rosji przez Franciszka. Są ogólnikowe słowa potrzebie pokoju, zaś na początku inwazji Franciszek zaszokował stwierdzeniem, że "NATO szczekało pod drzwiami Rosji", w prokremlowski sposób zrzucając winę za wojnę na Zachód. "Spotkanie z papieżem Franciszkiem. Jestem wdzięczny za jego osobistą uwagę wobec tragedii milionów Ukraińców. Położyłem też nacisk na sprawę dziesiątek tysięcy deportowanych dzieci. Musimy podjąć każdy możliwy wysiłek, by sprowadzić je do domu. Poza tym poprosiłem o potępienie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Bo nie może być znaku równości między ofiarą i agresorem" - napisał z kolei ukraiński prezydent, podkreślając, że ukraińska wersja porozumienia pokojowego jest "jedynie skuteczna, by osiągnąć trwały pokój". Według Zełenskiego papież "zadeklarował, że przyłączy się do jej realizacji". Padną wreszcie słowa o Putinie?

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Zelenski presented the Pope with a body armor with the image of the Virgin Mary.The meeting between the Pope and Zelenski lasted about 40 minutes. According to the report, Zelensky presented the head of all Catholics with a bulletproof vest used by a Ukrainian soldier, which was… pic.twitter.com/Yb2KfxtDJL— Spriter (@Spriter99880) May 13, 2023

President Zelensky presented Pope Francis with an icon of the Madonna on the plate of his bulletproof vest -report La Sicilia. In response, the pontiff presented the president of Ukraine with a small sculpture in the shape of an olive branch, symbolizing peace. pic.twitter.com/bzSzcmIRVY— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 13, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Na 10 pytanie odpowiedzą tylko wybitni Pytanie 1 z 10 W skład Beneluksu wchodzą: dwa państwa trzy państwa cztery państwa Dalej