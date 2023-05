Niezwykłe wieści o papieżu Franciszku! Chodzi o wojnę na Ukrainie

6-latek rozbił auto. Jechał z młodszym bratem do sklepu z zabawkami. JEST NAGRANIE!

Nieznanie nagranie z Madeleine McCann. To chwyta za serce

Papież Franciszek spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, a potem z włoską premier Giorgią Meloni? Nieoficjalne doniesienia z Watykanu

Postawa papieża Franciszka wobec wojny na Ukrainie budziła bardzo wiele zastrzeżeń. Chociaż od pewnego czasu głowa kościoła katolickiego dość często wzywa do modlitw o Ukrainę i do pokoju, to początkowo Franciszek zadziwiał wyraźnie prorosyjskimi w tonie wypowiedziami. Ma na koncie między innymi niesławną wypowiedź o tym, że "NATO szczekało pod drzwiami Rosji", w której w putinowskim stylu obarczał Zachód winą za wybuch wojny. Teraz z Watykanu docierają nowe informacje związane właśnie z Ukrainą. Jak podała w czwartek, 11 maja agencja Ansa, powołując się na źródła watykańskie, niebawem odbędzie się najprawdopodobniej ważne spotkanie w Watykanie i rozmowa na temat wojny na Ukrainie.

"Możliwe jest, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem w sobotę"

"Możliwe jest, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem w sobotę" - przekazało źródło agencji Ansa. Wołodymyr Zełenski miałby udać się do Watykanu właśnie jutro, 13 maja, zaś w niedzielę 14 maja papieża Franciszka odwiedziłaby włoska premier Giorgia Meloni. Na razie jednak brak jakichkolwiek oficjalnych potwierdzeń dotyczących tych wizyt. Wołodymyr Zełenski z oczywistych względów często nie pojawia się na spotkaniach osobiście, a jedynie przy pomocy rozmowy wideo, jednak niekiedy robi wyjątek. Miesiąc temu pojawił się m.in. w Polsce.

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy could make a short visit to Italy in the coming days to meet with Italian PM Giorgia Meloni and Pope Francis.https://t.co/aEkVRgdM2o— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) May 12, 2023

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej